Россия предложила странам БРИКС совместно реализовать проект "Млечный путь" - "Роскосмос"

Херманус (ЮАР). 24 июля. ИНТЕРФАКС - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов предложил руководству космических агентств стран БРИКС реализовать систему мониторинга околоземного космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" как совместный проект.

"Мы хотели бы предложить рассмотреть возможность реализации этого проекта в качестве совместного в рамках БРИКС, предусмотрев совместное координирование организационных, технических и финансовых ресурсов при создании такой системы", - сказал Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС.

"Создание системы "Млечный путь" предполагает размещение её сети станций наблюдения по всей территории Земли, что подразумевает большую международную кооперацию как при создании, так и при её дальнейшей эксплуатации", - сообщил глава госкорпорации.

По словам главы "Роскосмоса", стремительное развитие космических технологий и увеличение числа космических держав привело к значительному увеличению спутниковых группировок.

Борисов также назвал важным создание банка развития БРИКС, который должен стать движущей силой масштабных совместных проектов организации в области космоса.

Он сообщил, что уже идёт работа по созданию спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС, которая расширит возможности каждого участника объединения по решению проблем глобального изменения климата, снижения последствий стихийных бедствий, защиты окружающей среды и устойчивого социально-экономического развития.

Кроме того, Борис сообщил, что Россия предлагает странам БРИКС программу дополнительного профессионального образования в области космической науки на базе ведущих российских университетов при содействии госкорпорации "Роскосмос".