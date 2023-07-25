Войти
Интерфакс-АВН

США стремятся к стабильности в отношениях с Китаем - Блинкен

375
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает над стабилизацией отношений с Пекином и хочет избежать какого-либо конфликта.

"Мы работаем над тем, чтобы внести некоторую стабильность в отношения, заложить основу, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - сказал Блинкен в интервью CNN, которое транслировалось в воскресенье.

Он добавил, что США стремятся усилить "каналы связи" с Китаем. По его словам, конфликт с Пекине "не был бы ни в наших интересах, ни в их, ни в чьих-либо еще".

Блинкен напомнил, что в июне посещал Китай. "Я дал ясно понять китайским коллегам: мы будем продолжать делать и говорить те вещи, которые Китаю не нравятся, до тех пор, пока они будут продолжать делать и говорить вещи, которые не нравятся нам", - отметил госсекретарь США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Похожие новости
24.10.2022
Штатная комплектация: для чего США продлевают срок службы 60-летних бомбардировщиков
05.08.2021
Грузинские генералы просят дружбы с Россией
05.08.2020
Беспроводные сети пятого поколения в Израиле
10.01.2017
Российские эксперты прокомментировали испытание Китаем самолета на водороде
24.04.2015
С-300 не сможет защитить Иран полностью
03.06.2013
Ил-76: цена серии
03.03.2008
В Индии впервые предложен военный бюджет в объеме более 1 трлн рупий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 25.07 09:05
  • 1
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 25.07 07:45
  • 53565
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.07 23:13
  • 2583
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.07 12:35
  • 11
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 22:33
  • 1
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями
  • 21.07 06:53
  • 11
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 21.07 05:52
  • 1
Космонавты напечатали на 3D-принтере большую часть макетов модулей МКС в невесомости
  • 20.07 17:23
  • 5
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя