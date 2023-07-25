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ТАСС

Эксперт указал на сигнал Путина и Лукашенко Западу перед Советом Украина - НАТО

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Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что президенты России и Белоруссии предостерегли западные страны от эскалации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге направили Западу сигнал с предостережением от дальнейшей эскалации украинского конфликта перед заседанием Совета Украина - НАТО. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Я думаю, что прозвучавшие на встрече Путина и Лукашенко заявления связаны в том числе с тем, что 26 июля представители Украины собираются встретиться с натовцами по поводу последнего развития событий. Это предостерегающий сигнал в преддверии этого заседания. Посыл в том, чтобы держать конфликт в рамках", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в последнее время риски еще большего обострения вокруг Украины возросли. "Это связано и с позицией Киева по поводу зерновой сделки, и со стремлением вовлечь в это дело НАТО, и польскими заявлениями. Встреча Путина и Лукашенко - это способ послать сигнал окружающему миру о том, что эскалация не нужна, это опасно, и будет только хуже", - отметил эксперт.

В частности, по мнению Быстрицкого, главным адресатом предупреждения лидеров России и Белоруссии является Варшава. Специалист обратил внимание, что в Польше ведутся разговоры о претензиях на часть западной Украины, а ее линия на острую конфронтацию с Москвой лишь усугубляется. "Россия и Белоруссия говорят, что эти мечтания не оправданы, и более того, они крайне рискованные. Польша является членом НАТО. И ее прямое втягивание в конфликт на Украине и разговоры о части территории Украины крайне опасны. Это было бы совершенно безумном шагом, от которого все стараются предостеречь", - пояснил аналитик.

Он добавил, что в условиях крайнего внешнеполитического напряжения президенты РФ и Белоруссии также демонстрируют настрой на углубление сотрудничества и стремление действовать совместно. "Это политико-дипломатическое сообщение о готовности действовать совместно дальше, о понимании возможных угроз и природы нынешней двойственной польской политики", - заключил Быстрицкий.

Ранее Путин на оперативном совещании с Совбезом РФ обратил внимание, что польские лидеры, судя по всему, "рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее".

В воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что заседание Совета Украина - НАТО пройдет на уровне послов 26 июля в Брюсселе, а его главными темами станут разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна из Украины по Черному морю.

Совет Украина - НАТО был создан на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля. Его главной особенностью стал тот факт, что Украина может самостоятельно созывать его заседания в случае необходимости. 

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Белоруссия
Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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