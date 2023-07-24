Развязывание агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию в адрес РФ - Путин

Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии.

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предупредил, что посягательство на Белоруссию будет рассматриваться как агрессия против России, ответ Москвы незамедлительно последует.

На совещании с членами Совета безопасности Путин обратил внимание на то, что, в частности, польские элиты "мечтают о белорусских землях". "Что касается украинского режима, то это его дело. Хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это их дело. Мы тут вмешиваться не будем", - продолжил президент.