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Интерфакс-АВН

Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины - Путин

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: Global Look Press/Jakob Ratz

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Планы по созданию польско-литовско-украинского военного соединения направлены на последующую оккупацию Западной Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства заметил, что "речь идёт не о каком-то сборище наёмников - их достаточно там, и они уничтожаются, - а именно о регулярном, сколоченном, оснащённом воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины".

"В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна - если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причём останутся навсегда", - продолжил он.

Путин подчеркнул, что в таких действиях "не будет ничего нового".

"Напомню, что после поражения Германии и её союзников по итогам ещё Первой мировой войны польские части заняли Львов и прилегающие земли, принадлежавшие тогда Австро-Венгрии. Польша, подстрекаемая Западом, воспользовалась и трагедией Гражданской войны в России, аннексировала некоторые исторические российские губернии. Наша страна, находившаяся тогда в тяжелейшем положении, вынуждена была пойти на заключение Рижского договора в 1921 году и фактически признать отторжение своих территорий. А ещё раньше, в 1920 году Польша захватила часть Литвы - Виленский край, территорию вокруг современного Вильнюса. Вроде бы вместе с литовцами боролись против так называемого "русского империализма", а как только подвернулась возможность, сразу "оттяпали" у соседей кусок земли", - сказал президент.

Путин отметил, что Польша участвовала и в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером в 1938 году, полностью оккупировав Тешинскую Силезию.

"Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу", - сказал он.

При этом Путин заметил, что "именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии".

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Страны
Венгрия
Германия
Литва
Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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