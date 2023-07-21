Вышла обновленная версия отечественной корпоративной почты RuPost 2.2 - разработчик

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Компания "РуПост" выпустила новую версию отечественного корпоративного почтового сервера RuPost 2.2, сообщает пресс-служба ГК "Астра", в состав которой входит компания.

"Версия 2.2 стала значимой вехой в истории RuPost: фактически мы завершили первый этап развития ключевых технологий", - сказал директор по продуктам и технологиям "РуПост" Сергей Орлик, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы группы компаний (ГК) "Астра", распространенном в четверг.

По словам Орлика, данное решение принципиально отличается от многих других, в которых используется комплекс открытых компонентов. Большинство из них либо строится с применением контейнеризации, либо является адаптацией общесистемных средств управления и их сочетаний. Однако ни в контейнеризации, ни в платформах управления класса Ansible не отражены специфика и логика почтовых систем, которые сами по себе в индустрии составляют целый сегмент.

"Мы разработали и реализовали такую архитектуру управления собственными и открытыми почтовыми компонентами, которая не только скрывает "под капотом" всю сложность их конфигурирования и взаимодействия, но и делает нашу систему легко масштабируемой и "суперживучей" за счёт встроенных механизмов кластеризации и самодиагностики", - отметил Орлик.

Сообщается, что продукт включен в реестр Минцифры и, по версии TAdviser, входит в дорожную карту "Цифровое рабочее место сотрудника".

"Результаты расширенного нагрузочного тестирования RuPost 2.2 подтвердили правильность выбранной архитектуры кластера, которая обеспечивает управление и горизонтальной, и вертикальной масштабируемостью: при увеличении количества его узлов можно надежно обслуживать более 250 тысяч пользователей, и конфигурация одного узла останется рациональной", - сказано в сообщении.

В число поддерживаемых командными и визуальными средствами новшеств также вошли статические и динамические списки рассылок, возможность использования, в том числе повторного, LDAP-фильтров - например, для динамических списков рассылок, управление ресурсами календаря и новая версия единой корпоративной адресной книги для всех подключенных служб каталогов, аккумулирующая значимую информацию о контактах. Кроме того, разработчики сохранили привычный пользователям интерфейс панели управления и при этом перевели её на новую технологию реализации, которая позволяет быстрее развивать ее функционал и повышать степень удобств, информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что вместе с RuPost 2.2 сейчас выходят обновленные версии инструментария для миграции с Microsoft Exchange RuPost Migration Tool и расширения RuPost Plugin для Microsoft Outlook с поддержкой протоколов CalDAV и CardDAV для работы с календарями, задачами, контактами и адресной книгой. RuPost Plugin становится общедоступным и во время перехода на RuPost его можно применять с другими почтовыми серверами.