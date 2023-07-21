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Интерфакс-АВН

Боррель предложил направить дополнительно миллиарды евро на поставки оружия Украине - СМИ

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Также он рекомендует расширить программы обучения украинских военных

Берлин. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг рекомендовал главам МИД Евросоюза выделить дополнительно миллиарды евро для поставок Украине оружия, сообщает DPA со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

"Боррель выдвинул предложение направить еще миллиарды евро на вооружения и экипировку", - информирует агентство.

В частности, по его мнению, ЕС надо обещать взять на себя часть расходов на поставки Украине истребителей.

Боррель также советовал заверить Киев в том, что Евросоюз поддерживает задачу расширить программы обучения украинских военных. В настоящий момент 30 тыс. человек из их числа ведет подготовку в Евросоюзе, напоминает DPA.

"Если позволят обстоятельства, можно даже рассмотреть возможность постепенного переноса учебных мероприятий на Украину (...), в частности, об этом можно будет подумать, когда удастся добиться прекращения огня", - отмечает агентство.

Также Боррель хотел бы, чтобы ЕС убедил Украину в намерении расширить совместное производство боеприпасов, обеспечить непрерывный обмен разведывательной информацией, увеличить помощь в разминировании территорий.

Ранее стало известно, что основным вопросом повестки заседания Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе будет положение дел в связи с событиями на Украине.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
Военные учения
Евросоюз
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