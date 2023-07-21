Совместные российско-китайские учения начались в Японском море, запланированы артиллерийские стрельбы - ТОФ (версия 2)

К манёврам с двух сторон привлекаются свыше 30 самолётов и вертолётов

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Российско-китайские военно-морские учения "Север/Взаимодействие-2023" стартовали в акватории Японского моря, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

По данным штаба флота, "в соответствии с планом международного военного сотрудничества в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Север/Взаимодействие - 2023".

"Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В ходе совместных действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб, информирует пресс-служба флота.

По её данным, Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли ТОФ "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", суда обеспечения.

"Также к учению с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолёты и вертолёты, истребители - перехватчики. Для руководства учением на борту эсминца "Цицикар" сформирован совместный штаб", - сказано в сообщении.

Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

От ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Старший от китайской стороны - заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

Российское военное ведомство опубликовало кадры начала коалиционных военно-морских учений РФ и КНР, на которых видно, как корабли и авиация армий двух стран приступают к отработке учебно-боевых задач.

Контр-адмирал Казаков отмечает в видеообращении, что "между Россией и Китаем сложились добрые, дружеские отношения".

"Стало хорошей практикой проведение совместных международных российско-китайских учений. В этом году в акватории Японского моря проводятся российско-китайские учения "Север/Ваимодействие-2023". На этих учениях экипажи кораблей обеих сторон отработают совместные действия по поиску подводной лодки, отработают взаимодействие по отражению ударов средств воздушного нападения противника, проведут совместные стрельбы по морским и воздушным целям, а также повысят уровень боевой и морской выучки", - подчеркнул Казаков.

По его словам, действия ВМФ России и НОАК КНР "укрепляют международное сотрудничество России и Китая.

Ранее Минобороны КНР сообщило, что совместные манёвры направлены на "обеспечение безопасности стратегических водных путей".

По данным китайского военного ведомства, учения пройдут "на Северном театре военных действий в центральной части Японского моря".

Китайское министерство заявляло, что целью учений является "повышение уровня стратегического сотрудничества между двумя армиями, а также совершенствование способностей совместно поддерживать региональный мир и стабильность, реагировать на различные вызовы в сфере безопасности".

Китайская англоязычная газета Global Times пишет, что особенностью нынешних учений будет то, что транспортный самолет ВВС Китая Y-20, самолет раннего предупреждения KJ-500, реактивный истребитель J-16 и вертолет Z-20 будут взлетать и садиться на российские аэродромы. Они уже прибыли во Владивосток.

В ходе ранее осуществляющегося совместного китайско-российского патрулирования аэродромы друг друга использовали стратегические бомбардировщики. На этот раз "настала очередь тактической авиации", сообщил изданию ранее китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао,

По его мнению, "поскольку Японское море находится на пороге России, китайские военные самолеты, действующие с российских аэродромов, значительно сократили бы время реагирования при противодействии угрозам в этом море".

Фу Цзяньшао подчеркнул, что "это свидетельствует о высоком уровне стратегического взаимного доверия между двумя странами".

Россия и Китая регулярно проводят двусторонние военно-морские учения, а также совместное патрулирование стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В июле в военно-морскую базу Шанхай ВМС Китая зашёл отряд кораблей ТОФ - корветы "Громкий" и "Совершенный", танкер "Печенга".