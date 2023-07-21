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Известия.ru

Стартовало военное учение РФ и Китая «Север. Взаимодействие – 2023»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В акватории Японского моря стартовало российско-китайское военное учение «Север. Взаимодействие – 2023». Об этом в четверг, 20 июля, сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).


Мероприятия будут проходить с 20 по 23 июля в рамках международного военного сотрудничества для поддержания стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участники отработают противолодочные задачи и морской бой, конвоирование судов, порядок действий при стоянке на незащищенном рейде, а также обеспечение безопасности коммуникаций. Помимо прочего, запланированы артиллерийские стрельбы.

Военно-морской флот (ВМФ) России на учениях представят большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. Координировать работу будет командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков.

«Между Россией и Китаем сложились добрые дружеские отношения <...> Действия Военно-морского флота России и Народно-освободительной армии Китая укрепляют международное сотрудничество», — заявил он.

От китайской стороны будут задействованы эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан», «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху» под руководством заместителя командующего флотом Северного моря контр-адмирала Цю Ваньшеня. Кроме того, будут привлечены свыше 30 летательных аппаратов морской авиации обоих государств, в том числе истребители-перехватчики, противолодочные самолеты и вертолеты.

Ранее, 18 июля, стало известно, что корабли ТОФ вышли из Владивостока для участия в совместном учении РФ и Китая в Японском море. За два дня до этого китайские суда покинули порт города Циндао и также направились в район проведения международных военно-морских мероприятий.

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Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Гремящий
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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