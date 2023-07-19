Ходаковский о странной тенденции: Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту

Источник изображения: topwar.ru

Ситуация в Вооруженных силах Российской Федерации с освобождением от занимаемых должностей ряда российских генералов уже не первый раз находится в центре внимания средств массовой информации и отдельных военных экспертов. Свое мнение высказал заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».

На волне последний событий, пишет военачальник, как только кто-то заступается публично за генерала и угрожает оставлением фронта, генерала зачисляют в число «неблагонадежных». Соответственно, его тут же освобождают от должности как интригана или потенциального заговорщика.

Если хочется убрать генерала - нужно, чтобы кто-нибудь выступил в его защиту и обязательно пригрозил оставлением фронта

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Получается, что противник может поступать очень просто – писать заявления в защиту генерала, чтобы их распространила пресса. Далее вышестоящее командование обращает на эту ситуацию внимание и освобождает генерала от занимаемой должности. Такую схему вполне могут использовать и украинские спецслужбы.

Даже не обязательно иметь агентуру среди военных корреспондентов и блогеров, поскольку найдется достаточное количество людей, из «добрых побуждений» тиражирующих данную информацию.