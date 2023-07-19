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Военное обозрение

Минобороны Британии дополнительно направит 2,5 млрд фунтов на закупку боеприпасов и военной техники

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Источник изображения: topwar.ru

По итогам прошлого года Великобритания заняла второе место после США по объемама военной помощи Киеву. Это привело к значительному истощению арсеналов и как следствие потери боеспособности Королевских вооруженных сил. Что, впрочем, характерно практически для всех армий европейских стран-челнов НАТО, отдающих буквально поледнее для нужд ВСУ.

Чтобы исправить ситуацию, собирающийся осенью уходит в отставку британский министр обороны Бен Уоллес запросил у кабмина дополнительное финансирование оборонного бюджета на сумму более десяти миллиардов фунтов стерлингов (около 13-14 млрд долларов). Однако глубокий экономический кризис, рекордный дефицит бюджета заставляют правительство Риши Сунака экономить на всем, даже на обороне.

В результате в текущем финансовом году минобороны Великобритании получит дополнительно 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,27 млрд долларов по текущему курсу). Деньги пойдут на закупку боеприпасов и военной техники, говорится в официальном сообщении британского военного ведомства. В целом на нужды обороны в 2021-2022 финансовом году Лондон потратил 48,6 млрд фунтов стерлингов (около 14 млрд долларов), что стало рекордом за всю историю существования Соединенного Королевства.

Столь существенные затраты на оборону в военном ведомстве страны объяснили падением курса фунта на фоне значительного роста инфляции и новыми вызовами безопасности из-за конфликта на Украине. При этом, опять же в целях оптимизации использования средств, минобороны не намерено отказываться от ранее озвученных планов сокращения численности вооруженных сил к 2025 году с текущих 76 тысяч до 72,5 военнослужащих. Уоллес объяснил это решение тем, что меньшее количество солдат можно будет не только оптимально экипировать, но и обеспечить им лучшие жилищные условия во время службы.

Если речь идет о боевой группе, то вы купите им 300 бронемашин, или мне вооружить их вилами? Выбор действительно такой

— не без патетики объяснил необходимость сокращения численности национальной армии министр обороны.

Между тем, довольно плачевное состояние вооруженных сил своего некогда главного союзника подтверждают и в Пентагоне. В конце января британский телеканал Sky News сообщил со ссылкой на свои источники, что минобороны США больше не рассматривает армию Великобритании как боевую силу высшего класса, равную армиям Соединенных Штатов, России, Китая и Франции. Теперь Вашингтон оценивает боеспособность Королевских вооруженных сил на уровне армий Германии и Италии.

В июне заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд заявил, что Великобритания рискует потерять свое влияние в НАТО, если не откажется от политики сокращения армии. По данным источника в Пентагоне, поделившегося информацией с телеканалом, на восстановление боеготовности только Сухопутных сил ВС Великобритани уйдет не менее десяти лет, и это лишь в случае существенного увеличения финансирования оборонных расходов.

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Страны
Великобритания
Германия
Италия
Китай
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
19.07.2023 10:24
Ну молодцы же.Англичане должно быть очень довольны таким решением.

"South West mortgage crisis as bills wipe out income"
https://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-66205569

"Britain Should Stop Pretending It’s a Rich Country"
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-07-18/stagnant-britain-needs-growth-if-it-wants-to-be-a-rich-country?srnd=premium-europe

И так далее,там полная апож в социальной сфере.
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