В России представлен 16-кубитный квантовый компьютер — самый мощный в стране.

А до конца 2024 года в России может появиться и 100-кубитный квантовый компьютер

Сегодня на Форуме будущих технологий в Москве учёные представили 16-кубитный квантовый компьютер — самый мощный в стране. Его показали Владимиру Путину. Во время демонстрации на этом компьютере был запущен алгоритм моделирования молекулы.

Вы мне сейчас показали квантовый компьютер. Впечатляет, конечно. Особенно, когда вы показывали, что вычисления в обычном режиме, на современных суперкомпьютерах занимали бы чуть ли не столетия, а на квантовых результат достигается за часы или дни, — это, конечно, впечатляет, — оценил разработку Владимир Путин.

Проект разработки квантового компьютера был запущен в 2019 году, над ним работали учёные из Российского квантового центра и физического института им. И. П. Лебедева РАН при координации Росатома.

А уже до конца текущего года в России может появиться 20-кубитный квантовый компьютер.

В области производства квантовых компьютеров всё идёт в соответствии с графиком, 20 кубитов нам обещает Росатом показать в конце этого года. Пока всё идет хорошо, — сказал на Форуме вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.