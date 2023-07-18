Войти
ixbt.com

В России представлен 16-кубитный квантовый компьютер — самый мощный в стране.

550
0
0
16-кубитный квантовый компьютер
16-кубитный квантовый компьютер.
Источник изображения: ixbt.com

А до конца 2024 года в России может появиться и 100-кубитный квантовый компьютер

Сегодня на Форуме будущих технологий в Москве учёные представили 16-кубитный квантовый компьютер — самый мощный в стране. Его показали Владимиру Путину. Во время демонстрации на этом компьютере был запущен алгоритм моделирования молекулы.

Вы мне сейчас показали квантовый компьютер. Впечатляет, конечно. Особенно, когда вы показывали, что вычисления в обычном режиме, на современных суперкомпьютерах занимали бы чуть ли не столетия, а на квантовых результат достигается за часы или дни, — это, конечно, впечатляет, — оценил разработку Владимир Путин. 

Проект разработки квантового компьютера был запущен в 2019 году, над ним работали учёные из Российского квантового центра и физического института им. И. П. Лебедева РАН при координации Росатома.

А уже до конца текущего года в России может появиться 20-кубитный квантовый компьютер. 

В области производства квантовых компьютеров всё идёт в соответствии с графиком, 20 кубитов нам обещает Росатом показать в конце этого года. Пока всё идет хорошо, — сказал на Форуме вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Похожие новости
22.02.2023
«Без оглядки на Вашингтон». Зачем России новые ядерные испытания
18.11.2022
Юрий Борисов: Россия обладает всеми мощностями для серийного изготовления спутников - Интервью ТАСС
18.12.2015
Новые горизонты инновационной политики
26.06.2014
Заседание Совета по науке и образованию
21.11.2012
Антикоррупционный атомный Грызлов
29.08.2012
Космические перспективы
12.05.2012
DARPA: возможен российский вариант
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 20:22
  • 53220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 19:09
  • 444
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.07 10:26
  • 2
Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя
  • 18.07 06:20
  • 2
Талибы сообщают, что их пригласили на московскую встречу по Афганистану
  • 18.07 06:16
  • 38
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 18.07 01:26
  • 1
ВС РФ захватили планшет с системой «Крапива» в ходе штурма позиций ВСУ
  • 18.07 01:17
  • 1
Система обороны Севастополя "утерла нос" ВСУ, заявили в Госдуме
  • 18.07 01:08
  • 1
ЧВК должны действовать только за пределами страны, считает сенатор
  • 18.07 00:59
  • 3
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 18.07 00:46
  • 4
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 18.07 00:23
  • 2
Источник: Решение о списании флагмана Северного флота тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» принято
  • 17.07 22:51
  • 1
Госсекретарь США не исключил применения военного сценария против Ирана для недопущения создания ядерного оружия
  • 17.07 22:05
  • 1
В "Ак Барсе" рассказали о поставленной командованием ВМФ задаче
  • 17.07 21:43
  • 1
Ходаковский написал о важности и дефиците на фронте БПЛА «Ланцет» и средств контрабатарейной борьбы
  • 17.07 18:23
  • 2
Кабмин утвердил график военных выставок на 2024-2025 годы