Грузия станет членом НАТО и Евросоюза - премьер

Тбилиси. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отверг утверждения о том, что его страна, в отличие от Украины, ничего не получила на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Новость в Вильнюсе заключалась в том, что Украина будет вступать в НАТО без программы действий по членству (ПДЧ), но мы услышали и прямые заявления, что Украина не сможет стать членом НАТО пока не победит Россию. Если Украина победит Россию, для чего ей нужно членство в НАТО?", - сказал в субботу журналистам Гарибашвили.

При этом он отметил, что Грузия стремится стать членом НАТО, так как эта организация на сегодня является "лучшим зонтиком безопасности" для любого суверенного государства.