ВС РФ примут участие в китайских военных учениях «Север. Взаимодействие — 2023»

Минобороны КНР: ВС РФ в ближайшее время примут участие в учениях «Север. Взаимодействие — 2023»

Организованные Китаем военные учения «Север. Взаимодействие — 2023» пройдут с участием Вооруженных сил (ВС) РФ в ближайшее время в Японском море. Об этом сообщает минобороны КНР в субботу, 15 июля, на своем сайте.

«Согласно годовому плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, российские военные в ближайшее время направят военно-морские и воздушные силы для участия в учениях «Северный союз-2023», — говорится в сообщении.

Темой маневров является «Поддержание безопасности стратегических морских каналов», их цель — «повышение уровня стратегической координации между вооруженными силами РФ и КНР, а также повышение способности совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и реагировать на различные вызовы безопасности».

До этого, 12 июля, сообщалось, что генеральная прокуратура России и верховная народная прокуратура Китая подписали программу сотрудничества на 2023–2024 годы. Документ был подписан по итогам встречи с китайским коллегой Ин Юном в рамках рабочего визита генпрокурора РФ Игоря Краснова в КНР. Также было подписано обновленное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает продолжение обмена опытом по наиболее актуальным проблемам, проведение совместных мероприятий и взаимное профессиональное обучение.

10 июля председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко в Пекине сказал, что отношения между Москвой и Пекином благодаря совместным усилиям сохраняют здоровую и стабильную динамику развития. После встречи с Си Цзиньпином Матвиенко сказала, что РФ и Китай не позволят никому разговаривать с ними «языком силы и угроз» и выступают против вмешательства во внутренние дела государств.

Ранее, в конце мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам своей поездки в Пекин заявил, что отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Он рассказал, что его встречи с председателем КНР и новым премьером Госсовета Ли Цяном были посвящены реализации достигнутых в марте договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.