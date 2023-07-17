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Интерфакс-АВН

Заявления о возможности нанесения Россией превентивного ядерного удара неприемлемы - члены СВОП

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Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru.

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Члены Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) предупреждают о недопустимости заявлений о возможности применения Россией ядерного оружия.

"В последнее время появились выступления и заявления, в том числе, ряда членов СВОП, в которых, пусть и с многочисленными оговорками, распространяется идея нанесения Россией превентивного ядерного удара", - говорится в заявлении ряда членов СВОП, опубликованном на сайте совета.

В заявлении отмечается, что авторы таких идей допускают возможность применения ядерного оружия не только на территории Украины, но и против стран НАТО. Между тем, надеяться на то, что локальным конфликтом можно управлять и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну - безответственно, а такая война может привести к гибели сотен миллионов человек и быть угрозой для человечества в целом, подчеркивают члены СВОП.

В СВОП добавили, что недопустимо "псевдотеоретическими рассуждениями и эмоциональными высказываниями в стиле так называемых "ток-шоу" формировать в обществе настроения, которые могут подтолкнуть к принятию катастрофических решений".

"Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их", - говорится в документе.

Один из авторов заявления, член СВОП Евгений Савостьянов отметил, что есть три фактора опасности риторики о возможности применения ядерного оружия.

"Первый заключается в том, что мы таким образом очень сильно подтачиваем договор о нераспространении ядерного оружия. Угрожая ядерным оружием, мы подталкиваем неядерные страны к его приобретению, а это прямое нарушение договора 1968 года", - сказал Савостьянов "Интерфаксу".

Второй фактор - создание в стране атмосферы "пониженной ответственности". "Даже, казалось бы, серьезные люди, которые выступают на этот счет, не рассматривают возможность удара встречного. Они считают, что можно угрожать применением ядерного оружия, при этом не оценивая риск ответного удара. Это глубоко аморальная позиция, она отвергает интересы нашего народа, выносит за скобки тему того, что на этом может закончиться существование российской цивилизации", - добавил Савостьянов.

По его словам, третий фактор - личностный. Каждый человек, "примеряя ситуацию к себе, находит опасность родным, близким и так далее, проблема принимает не политический или аналитический характер, а весьма конкретный, частный".

В свою очередь, еще один представитель Совета по внешней и оборонной политике Владимир Дворкин считает, что применение тактического ядерного оружия привело бы к катастрофе.

"Это был бы полный отход от российских доктринальных установок. Предложения о применении тактического ядерного оружия - потеря ориентации в вопросах порогов применения ядерного оружия и представления, какими могут быть последствия", - сказал "Интерфаксу" Дворкин, в прошлом - начальник 4-го ЦНИИ Минобороны РФ.

"Что такое тактическое ядерное оружие? Это те же возможные мощности боезарядов, которые применяются и на стратегических вооружениях. Из-за того, что будет не 150 килотонн, как на небольших стратегических зарядах, а 30 и 50, не решит никаких задач. И не будет никаких гарантий, что кто-то остановится именно на таких зарядах, не перейдет к более мощным. Это путь к катастрофе", - отметил собеседник агентства.

Согласно российской Военной доктрине, Российская Федерация может применить ядерное оружие "в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

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