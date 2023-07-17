Сайерет Маткаль – школа антитеррора

Опыт израильского спецназа изучают во всем мире

Сайерет Маткаль (спецназ Генерального штаба) Армии обороны Израиля считается самым опытным и старейшим в мире спецподразделением по борьбе с террором. Он был создан в 1957 году. Его первым командиром был полковник израильской армии Авраам Арнан.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Предтечей Сайерет Маткаль был 101-й отряд. Он состоял из десантников и боролся с палестинским терроризмом и диверсионной деятельностью. Когда египетская армия взяла под контроль палестинские террористические группы, израильское командование – Генеральный штаб – решило создать новое спецподразделение, которое должно было сочетать разведывательно-диверсионную деятельность и антитеррористическую активность. Дело в том, что армия Египта получила передовое вооружение, поэтому новое спецподразделение должно было стать уникальным. А в связи с частотой и интенсивностью палестинского террора в Израиле оно должно было стать лучшим в мире.

За основу в качестве модели была взята британская Специальная авиадесантная служба (Special Air Service, SAS), имеющая значительный контрпартизанский опыт. Израильские поселенцы сотрудничали с британской армией со Второй мировой войны и до создания собственного государства. Британский офицер Чарльз Вингейт готовил из израильских поселенцев разведчиков для британской армии – из них был сформирован отряд диверсантов для борьбы против нацистской армии Роммеля.

Партнерство британцев и израильтян было успешным в 1950-е годы. 22-й полк САС считался лучшим в британских колониях по контрпартизанской борьбе, а во Второй мировой войне прославился диверсиями против немецких войск на Ближнем Востоке и в Европе. Израильтяне проанализировали его структуру и деятельность и создали подобную войсковую часть для борьбы против палестинских диверсантов и выполнения спецзаданий в тылу арабских армий.

Сайерет Маткаль должен был комбинировать особые методы ведения войны и защищать Израиль – прежде всего мирное население – от врагов. Арабский террор начался в Израиле с 1948 года, он был нацелен против мирного населения, гражданской инфраструктуры (железных и автомобильных дорог, школ, мест отдыха, гражданской авиации) и правительственных учреждений. Все эти объекты должны были защищать бойцы Сайерет Маткаль.

СОСТАВ, ОТБОР И ПОДГОТОВКА

Спецназ Генерального штаба включает в себя 200 военнослужащих. Они делятся на три сухопутных взвода, морской взвод и взвод управления. Морской взвод предназначен для морских специальных операций и освобождения заложников на море. Взвод управления занимается планированием, командованием и контролем над операциями. Основу подразделения составляют сержанты.

Кандидаты проходят гибуш, или «концентрацию»: специальный экзамен по физической готовности, после чего сдают интеллектуальные тесты. В ходе службы спецназовцы подписывают два трехлетних контракта. Это объясняется длительностью подготовки в подразделении, которая длится 1,8 года.

Боевая подготовка новобранца состоит из четырех этапов. Столько времени и сил требуется для освоения навыков бойца антитеррора и разведчика.

Первая ступень подготовки длится пять месяцев и представляет собою общепехотный курс. Бойцы осваивают общие пехотные тактические навыки. Они овладевают общевойсковой тактикой, учатся стрелять из израильского, американского, российского стрелкового оружия, получают знания по инженерной подготовке.

Вторая ступень подготовки – разведывательно-диверсионная, она длится три месяца. В ходе этого курса бойцы получают навыки специальных действий в тылу противника, уч сачиваться на охраняемые территории.

Третья ступень – десантная подготовка, она длится три месяца. Новобранцы обучаются в парашютной школе, осваивают как дневные, так и ночные прыжки. Цель подготовки – научить бойцов скрытно высаживаться в тылу противника. Бойцы обучаются прыгать с парашютом с различных высот. Также осваивается беспарашютная высадка по тросу с вертолета.

Четвертая степень подготовки – антитеррористическая, длится она шесть месяцев. Офицеры Сайерет Маткаль являются не только изобретателями антитеррористических тактик, но и новаторами в их совершенствовании. В подразделении первыми в мире создали свою школу антитеррористической подготовки. Смысл этой системы – идти на один шаг впереди террористов.

Израильская система подготовки подразумевает под собой методики точной стрельбы из стрелкового оружия, использование шумовых гранат, высокую скорость перемещения тактических групп антитеррористов. В ходе антитеррористической подготовки бойцы учатся штурмовать самолет, поезд или здание и освобождать заложников, которых удерживают террористы. Причем учебные террористы используют в процессе подготовки учебную взрывчатку – но тем не менее создается реальная угроза жизни заложников, чтобы бойцы могли прочувствовать реальность ситуации.

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫХОДЦЫ

Ряд офицеров Сайерет Маткаль стали выдающимися государственными деятелями Израиля. Так, подполковник Беньямин Нетанияху, участвовавший в операции по освобождению заложников «Изотоп», окончил престижный факультет бизнеса Массачусетского технологического института в США. Затем стал известным дипломатом и возглавил миссию Израиля в ООН. Неоднократно занимал пост премьер-министра и министра обороны Израиля, принимал ключевые решения в политической жизни страны. На нынешний момент он является главой правительства.

Эхуд Барак – полковник Сайерет Маткаль и один из лучших его командиров. Он успешно руководил многими антитеррористическими операциями подразделения. Барак окончил американский Стенфордский университет, факультет математики. Дослужился до звания генерал-лейтенанта и возглавил Генеральный штаб. Возглавлял Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел, занимал пост премьер-министра.

Моше Яалон был командиром Сайерет Маткаль и руководил подразделением во многих зарубежных операциях против террористов. Он учился военным наукам в Британии. Возглавлял Генеральный штаб в звании генерал-лейтенанта.

Дани Ятом – офицер подразделения, участвовал в ряде операций против палестинцев. Позднее возглавлял МОССАД – внешнюю разведку Израиля.

ОПЕРАЦИЯ «ИЗОТОП»

Операция «Изотоп» была проведена спецподразделением Сайерет Маткаль 9 мая 1972 года. В этот день четверо палестинских террористов во главе с Абу Санайной, вооруженных пистолетами, гранатами и взрывчаткой, захватили самолет авиакомпании «Сабена» рейса Брюссель – Вена – Тель-Авив. Террористы пробрались на борт в Брюсселе. Они потребовали освободить 300 заключенных палестинцев, связанных с повстанческой деятельностью.

Сайерет Маткаль получил приказ уничтожить террористов. Бойцы подразделения установили подслушивающие устройства в самолет, захваченный террористами, и спустили из системы тормозную жидкость, чтобы борт не смог взлететь. Группа из 16 спецназовцев во главе с Эхудом Бараком разделилась на три отряда, которые незаметно приблизились к самолету со стороны днища. Неожиданно для террористов бойцы штурмовали самолет сбоку и снизу. Два террориста были уничтожены, два захвачены в плен. 90 заложников были освобождены в течение 90 секунд.

В АЭРОПОРТУ ЭНТЕББЕ

Операция «Энтеббе» была осуществлена 4 июля 1976 года. Ранее, 27 июня, четыре вооруженных террориста из Национального фронта освобождения Палестины и два террориста из РАФ (западногерманских «бригад Красной армии») захватили самолет «Эйр Франс», направляющийся из Парижа в Тель-Авив. Террористы взяли 250 заложников и потребовали освободить 100 коллег-заключенных у правительства Израиля. Самолет по требованию террористов вместо Тель-Авива сел в Триполи, столице Ливии, а затем улетел в Энтеббе, столицу Уганды – государства в Центральной Африке. Лидер этой страны Иди Амин поддерживал палестинских террористов.

В Энтеббе к группе, захватившей самолет, присоединились еще четыре боевика. По прибытии в африканскую столицу палестинцы отпустили 150 заложников-неизраильтян. Остальных заложников они разместили в аэропорту и стали ждать вестей от правительства Израиля.

Правительство Израиля уполномочило генерала Дана Шомрона возглавить операцию по освобождению заложников в Энтеббе. Шомрон и его штаб сформировали группу из 100 бойцов Сайерет Маткаль, Сайерет Цанханим (спецназ бригады парашютистов), Сайерет Голани (спецназ бригады, имеющий значительный опыт борьбы против партизан). Генерал Шомрон разделил группу антитеррористов на два отряда. Первый – для атаки на террористов и освобождения заложников – состоял из спецназовцев Сайерет Маткаль. Второй отряд – для прикрытия атаки от угандийских солдат, которые охраняли аэропорт Энтеббе и обеспечивали безопасность террористов, – сформировали из спецназовцев двух других подразделений.

Отряды спецназовцев погрузились в четыре военно-транспортных самолета, которые вылетели в Энтеббе и приземлились в аэропорту. Ударная группа Сайерет Маткаль выдвинулась вперед, за ней ехала группа прикрытия на бронетранспортерах. Первая группа израильтян нейтрализовала угандийских часовых в аэропорту и ворвалась в зал ожидания где террористы удерживали заложников. Бойцы Сайерет Маткаль уничтожили семь террористов и освободили заложников. Операция по освобождению заняла чуть более минуты. После этого спецназовцы группы прикрытия уничтожили восемь угандийских истребителей и радарную станцию, чтобы исключить преследование. Погрузив заложников в гражданский самолет, израильские спецназовцы вернулись в Тель-Авив. Операция «Энтеббе» завершилась успехом. Правда, в ее ходе погиб подполковник Йонатан Нетаньяху – брат нынешнего премьер-министра Израиля.

ПРОТИВНИКИ

В связи с рядом террористических действий со стороны палестинских группировок Генеральный штаб Израиля провел 9 апреля 1973 года операцию «Весна молодости». Спецназовцам Сайерет Маткаль было поручено атаковать офис Организации освобождения Палестины и уничтожить лидеров, ответственных за теракты. Руководство палестинцев находилось в двух зданиях, которые охранялись боевиками. Израильские спецназовцы нейтрализовали охрану и уничтожили руководителей террористов.

Наиболее опасным противником израильского спецподразделения считалась организация «Черный сентябрь». Ее создал террорист Али Хасан Саламе в 1970 году. Он отправил на террористические акции против Израиля десятки своих бойцов. Многие из этих акций сорвал Сайерет Маткаль.

Влиятельной террористической организацией является ФАТХ. Его лидерами были Ясир Арафат и Аль Вазир. Они организовали десятки террористических актов. Аль Вазир был ликвидирован в Тунисе в 1988 году в ходе совместной акции МОССАД и Сайерет Маткаль. Ясир Арафат умер своей смертью.

Исламское террористическое движение ХАМАС было создано в Палестине в 1987 году. Военным крылом этой организации являются бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». Лидеры Хамас использовали террористов-подрывников и вели ракетные обстрелы Израиля. Ряд руководителей организации были уничтожены израильскими спецназовцами.

ДОСТИЖЕНИЯ

Сайерет Маткаль уменьшил масштабы палестинского террора в результате охоты на лидеров террористов и оперативных мероприятий против палестинских боевиков. Спецназовцы действовали против террористов результативно и решительно. Они уничтожали их как в процессе антитеррористических акций, так и в процессе поиска после диверсий и терактов.

Действия Сайерет Маткаль – как успешные, так и неуспешные – способствовали созданию других антитеррористических подразделений в Израиле, таких как ЯМАМ и ЯМАС. Офицеры спецназа Генерального штаба создали национальную школу антитеррора, опыт которой изучается всеми мировыми спецподразделениями.

Сайерет Маткаль успешно построил отношения с ведущими западными антитеррористическими подразделениями – «Дельтой» из США, ГСГ-9 из Германии, 22-м полком САС из Великобритании, GIGN из Франции. Технологии Сайерет Маткаль были взяты на вооружение этими спецподразделениями.

Тимур Ахметов

Тимур Шамилевич Ахметов – журналист.