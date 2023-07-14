Войти
Интерфакс-АВН

Путин: с 4 июня уничтожено 311 украинских танков, часть которых - "Леопарды"

442
0
0
Уничтоженные в зоне СВО танки «Леопард» и боевая машина пехоты «Брэдли»
Уничтоженные в зоне СВО танки «Леопард» и боевая машина пехоты «Брэдли».
Источник изображения: Фото: соцсети

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 4 июня было уничтожено 311 украинских танков, минимум треть из которых - иностранные "Леопарды".

"Только с 4 июня уничтожено 311 единиц (танков), из них значительная часть, я думаю, 1/3 как минимум - западного производства, в том числе "Леопарды", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на "России 24" (ВГТРК).

"Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целю для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает даже их использованию", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.09.2022
США рассчитывали унизить Россию с помощью Украины. Не вышло
15.10.2021
Спецпредставитель США обвинил Росссию в нарушении ДРСМД
14.01.2021
Главные угрозы 2021 года усилят позиции России
27.01.2020
Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата гиперзвукового оружия
01.10.2015
СМИ Латвии: нападение России на страны Балтии маловероятно, но основания для опасений есть ("ИноСМИ", Россия)
03.03.2010
Перечень стратегических предприятий будет сокращен
22.08.2007
Государство скажет "Надо!", авиапром ответит - "Есть!"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами