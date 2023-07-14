Путин: с 4 июня уничтожено 311 украинских танков, часть которых - "Леопарды"

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 4 июня было уничтожено 311 украинских танков, минимум треть из которых - иностранные "Леопарды".

"Только с 4 июня уничтожено 311 единиц (танков), из них значительная часть, я думаю, 1/3 как минимум - западного производства, в том числе "Леопарды", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на "России 24" (ВГТРК).

"Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целю для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает даже их использованию", - добавил он.