Платформа "Штурвал" совместима с "операционкой" Astra Linux для работы в интересах госорганизаций - разработчик

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Подтверждена совместимость операционной системы (ОС) Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы управления контейнерами "Штурвал" версии 2, сообщила в четверг пресс-служба группы компаний (ГК) "Астра".

"Эксперты провели комплекс исследований и убедились, что программный стек работает корректно. Его применение позволяет не только успешно автоматизировать управление кластерами Kubernetes, но и обеспечить высокий уровень информационной безопасности, необходимый крупным государственным и частным организациям", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "более половины российских компаний из рейтинга РБК-500 используют технологии контейнеризации".

"Сегодня многие пользователи зарубежных проприетарных контейнерных платформ и их Open Source-аналогов находятся в поиске альтернативных решений от российских игроков рынка, которые могут предоставить вендорскую поддержку", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "ГК "Астра" и российский разработчик программного обеспечения (ПО) "Лаборатория числитель" завершили тестирование совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition и отечественной платформы управления средами контейнерной оркестрации "Штурвал"".

Платформа "Штурвал" включена в реестр Минцифры, работает под российскими ОС. Она интегрируется с импортонезависимыми программными продуктами и отвечает потребностям Enterprise-компаний, использующих микросервисную архитектуру. Продукт автоматизирует управление кластерами Kubernetes, включая их развертывание и управление системными сервисами, узлами и конфигурациями. Его применение позволяет разработчикам быстро получать необходимые сервисы, а также повысить уровень отказоустойчивости и защищённости ИТ-систем.

По данным пресс-службы, "Штурвал" учитывает высокие стандарты безопасности крупного бизнеса: архитектура решения создавалась исходя из требований безопасного развертывания, а для ИБ-специалистов имеются инструменты для анализа конфигураций, манифестов и образов контейнеров.

"Работоспособность платформы "Штурвал" в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition официально подтверждена сертификатом № 10789/2023, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra", - сказано в сообщении.

Руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК "Астра" Дмитрий Тараканов отмечает: сертификация ПО "Штурвал" означает, "что теперь заказчикам доступен продукт, на 100% совместимый с защищенной ОС Astra Linux, способный работать в закрытом контуре".

"Это означает, что программный стек подходит для широкого спектра ИТ-инфраструктур, включая те, которые нуждаются в повышенном уровне защищённости. При этом оба продукта имеют вендорскую поддержку, что избавляет заказчиков от необходимости самостоятельного сопровождения решений", - сказал Тараканов, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь директор по развитию продуктов "Лаборатории Числитель" Мария Беляева отметила, что сотрудничество с российскими разработчиками ОС позволяет компании постоянно развивать свой продукт, "предлагая заказчикам зрелое, готовое к эксплуатации решение".