Войти
ТАСС

В ЦПК рассказали о "переплетении" подходов к подготовке космонавтов в России и США

380
0
0
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко отметил, что в ходе совместных тренировок американские специалисты, в частности, позаимствовали у российских подход к проверке усвоенных знаний

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Американская и российская программы подготовки к полетам в космос многое позаимствовали друг у друга и "взаимно переплелись". Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Что-то перенимали мы от них, но большую часть своей подготовки астронавтов они взяли [у нас] <…> с точки зрения оценивания экипажа", - сказал Кононенко.

Командир отряда космонавтов рассказал, что в ходе совместных тренировок американские специалисты, в частности, позаимствовали у российских подход к проверке усвоенных знаний. "Находясь на подготовке в Хьюстоне, я точно так же сдаю экзамены, как и здесь в России. Раньше этого не было. Поэтому сейчас эти подготовки переплелись взаимно и они не выглядят отчужденно друг от друга", - добавил он.

В Центре подготовки космонавтов в четверг проходит экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах российского сегмента МКС. Она подведет итог подготовки в ЦПК Константина Борисова к его первому космическому полету. Космонавт отправится на МКС в составе миссии Crew-7 15 августа этого года.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте этого года госкорпорация сообщила о том, что программа перекрестных полетов расширена на еще одну миссию. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
07.10.2022
Встреча глав Роскосмоса и NASA может пройти до конца года
19.04.2021
Россия объявила о планах выйти из проекта МКС с 2025 года
30.11.2020
Зачем России новая орбитальная космическая станция
31.07.2017
Участники очередной экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет космос
30.12.2016
К расследованию аварии "Прогресса" привлекли экспертов NASA
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
29.11.2012
Как заработать на космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 12:17
  • 52941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 10:00
  • 1
Ростех: комплекс «Прометей» способен превратить любой танк в роботизированную технику
  • 14.07 09:37
  • 79
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.07 09:12
  • 2
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 14.07 05:10
  • 29
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 21:46
  • 2576
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 21:41
  • 1
Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет
  • 13.07 16:09
  • 3
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами