В ЦПК рассказали о "переплетении" подходов к подготовке космонавтов в России и США

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко отметил, что в ходе совместных тренировок американские специалисты, в частности, позаимствовали у российских подход к проверке усвоенных знаний

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 13 июля. /ТАСС/. Американская и российская программы подготовки к полетам в космос многое позаимствовали друг у друга и "взаимно переплелись". Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Что-то перенимали мы от них, но большую часть своей подготовки астронавтов они взяли [у нас] <…> с точки зрения оценивания экипажа", - сказал Кононенко.

Командир отряда космонавтов рассказал, что в ходе совместных тренировок американские специалисты, в частности, позаимствовали у российских подход к проверке усвоенных знаний. "Находясь на подготовке в Хьюстоне, я точно так же сдаю экзамены, как и здесь в России. Раньше этого не было. Поэтому сейчас эти подготовки переплелись взаимно и они не выглядят отчужденно друг от друга", - добавил он.

В Центре подготовки космонавтов в четверг проходит экзаменационная комплексная тренировка на тренажерах российского сегмента МКС. Она подведет итог подготовки в ЦПК Константина Борисова к его первому космическому полету. Космонавт отправится на МКС в составе миссии Crew-7 15 августа этого года.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. В марте этого года госкорпорация сообщила о том, что программа перекрестных полетов расширена на еще одну миссию.