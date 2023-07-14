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Интерфакс-АВН

Вопрос гарантий безопасности России на западных рубежах должен быть решен - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости решения вопроса гарантий безопасности России на ее западных рубежах.

"Поскольку конфликт, уходящий корнями в госпереворот на Украине 2014 года, имеет геополитическое измерение, нужно будет решить и вопрос о гарантиях безопасности России на наших западных рубежах", - сказал Лавров в интервью интернет-изданию "Лента.ру".

Он напомнил, что на это была нацелена инициатива, выдвинутая президентом России Владимиром Путиным в декабре 2021 года, тогда она была "высокомерно отклонена" Западом.

По словам Лаврова, позиция России относительно возможного урегулирования ситуации вокруг Украины "не претерпела кардинальных изменений" весны 2022 года, когда "было достигнуто понимание, что Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО, подтвердить свой безъядерный статус".

"Мы открыты для диалога, но будем руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией "на земле", - добавил министр.

Между тем он сообщил, что Россия не получала от партеров по БРИКС, принимавших участие во встрече по Украине в Копенгагене, сигналов о возможности проведения каких-либо мирных переговоров в июле.

"Есть все основания полагать, что эта информация недостоверна, с учетом упорного стремления Киева и его западных кураторов идти путём эскалации боевых действий. Как мы неоднократно подчеркивали, Россия никогда не отказывалась от диалога как политического средства достижения целей СВО", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, Россия благодарна всем партнерам, прилагающим усилия по поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса.

"Не считаем их инициативы преждевременными - для российской стороны мир всегда находится в приоритете по сравнению с боевыми действиями", - сказал Лавров.

Он добавил, что в Москве "внимательным образом" изучили все поступившие мирные инициативы, проводились специальные консультации с представителями африканских государств, КНР и Бразилии для обсуждения их идей.

"Многие предложения наших партнеров мы разделяем. Например, такие, как соблюдение международного права и Устава ООН, отказ от менталитета "холодной войны", разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций, прекращение односторонних санкций, отказ от использования мировой экономики в политических целях", - отметил российский министр.

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