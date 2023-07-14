Индустриальный директор Ростеха: выполнение гособоронзаказа — наша приоритетная задача - Интервью ТАСС

Бекхан Оздоев — о том, как предприятия госкорпорации перестроили работу в связи с СВО

С марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения и военной техники, которые поставляются по гособоронзаказу, увеличилось в 1,8 раза. В 2023 году — более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года. Так, объем поставок и капитального ремонта танков Т-72 и Т-90 вырос в 3,6 раза, вертолетов Ка-52 и Ми-28 — в два и три раза соответственно. Также на порядок вырос объем производства боеприпасов. Такие данные привел 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу. О том, как предприятия госкорпорации "Ростех" выполняют гособоронзаказ и перестроились на работу в связи с проводимой специальной военной операцией (СВО), а также какие вооружения совершенствуются по опыту боевого применения, в интервью ТАСС рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

— Бекхан Ибрагимович, сегодня многие предприятия промышленности говорят о нехватке кадров. Как в этой ситуации справляется кластер вооружений, на который с началом СВО легла основная нагрузка?

— Наши заводы работают на победу, объемы производства — колоссальные. В 2022 году предприятия госкорпорации дополнительно привлекли свыше 30 тыс. сотрудников. Если говорить про кластер вооружений, то в этом году заводы прибавят в численности в среднем на 10%. Мы активно набираем квалифицированных рабочих и инженеров, чтобы выполнить возросший гособоронзаказ.

Отмечу, что предлагаем специалистам достойную оплату труда и хороший социальный пакет. На предприятиях "Уралвагонзавода" (УВЗ) и других оборонных холдингов действуют ДМС (добровольное медицинское страхование) и разные виды материальной помощи, есть жилищная программа и многое другое — поддерживаем трудовые коллективы, это очень важно.

— Текущих производственных мощностей хватает для исполнения гособоронзаказа?

— Предприятия перешли на двух- и трехсменный режим работы. На многих заводах работа идет круглосуточно, в том числе в выходные дни. Это говорит о том, что и люди, и производственные линии загружены максимально.

Мы расширяемся по тем направлениям, где спрос вырос кратно и текущих мощностей недостаточно. Например, "Калашников" создает дивизион специальных машин. Эта структура кратно увеличит производство разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Те же "Ланцеты" сегодня очень нужны, за время СВО они не раз доказали эффективность. Недаром в зарубежных СМИ их называют "самым массовым убийцей техники ВСУ".

Кроме самих беспилотников, дивизион будет производить наземные средства их запуска, а также контрольно-проверочные машины, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки высокоточных боеприпасов, средства обслуживания техники специального назначения.

Техническое перевооружение затронуло и производителей реактивных систем залпового огня. Для увеличения мощностей тульского "Сплава" построено пять новых цехов.

Также основательно переформатировали работу производителей артиллерии. Консолидировали все наши заводы по производству "стволов" и боеприпасов к ним в составе "Техмаша". Перевели туда четыре актива УВЗ — Завод №9, ЦНИИ "Буревестник", "Уралтрансмаш" и ЦНИИМ. То есть и пушками, и выстрелами к ним, а заодно ремонтом и сервисом артиллерийских систем будет заниматься одна структура. В результате ускорим ряд НИОКР и увеличим поставки артиллерии в войска.

— В связи со спецоперацией возросли потребности в военной технике. Удалось ли вам нарастить ее производство?

— Конечно, мы значительно нарастили выпуск этой продукции. Так, мы регулярно передаем Министерству обороны партии танков Т-90М "Прорыв", тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и другой техники. В июне, например, мы передали Минобороны первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С" в рамках госконтракта текущего года. Сегодня мы в квартал выпускаем в полтора раза больше танков и БМП, чем до СВО за целый год.

В четыре раза за последний год увеличились объемы производства на "Омсктрансмаше" — этот завод, напомню, специализируется на производстве бронетехники, ее ремонте и модернизации. Здесь, к слову, запущена уникальная, единственная в России автоматическая линия по сборке гусеничных лент. Гусеницами, которые здесь выпускаются, обеспечиваются все танки, производимые в стране.

— Сейчас много говорится о "снарядном голоде" в войсках. Как обстоят дела с поставками боеприпасов нашим войскам?

— Поставки осуществляются непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Министерством обороны графиками. Перебоев не было, нет и не будет. Выполнение гособоронзаказа для нас — приоритетная задача, все силы брошены на это. Абсолютные цифры называть не буду. Скажу только, что с начала 2023 года мы произвели в 20 раз больше снарядов РСЗО, чем в прошлом году. Существенно увеличен выпуск боеприпасов в калибрах 122 мм, 220 мм, 300 мм. По отдельным наименованиям боеприпасов рост производства — до 50 раз.

— Наращивает ли Ростех выпуск корректируемых артиллерийских боеприпасов? Как развивается этот сегмент по результатам СВО?

— Наращивается производство по всей востребованной номенклатуре. Например, в зоне СВО отлично зарекомендовал себя "Краснополь". Это разработка "Высокоточных комплексов", меткое и очень эффективное оружие. Мы совершенствуем его, в том числе с учетом опыта СВО. Очевидно, что за высокоточными боеприпасами будущее. Все идет к тому, что со временем они вытеснят обычные.

— Какие виды российской военной техники дорабатываются сегодня в первую очередь?

— Любое оружие по итогам боевого применения проходит модернизацию и совершенствуется. Это непрерывный процесс.

Например, после появления у противника реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS специалисты "Высокоточных комплексов" доработали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" для перехвата снарядов этих систем. Сегодня мы видим примеры успешного противодействия ударам HIMARS с помощью нашего ЗРПК. Есть прецеденты, когда из 12 запущенных снарядов американской РСЗО сбиваются все 12.

По результатам эксплуатации в условиях СВО был доработан автомат Калашникова. Повышен уровень защиты танков и боевых машин пехоты. Определенные доработки прошли корректируемый снаряд "Краснополь" и другая военная продукция.

Боевой опыт, полученный в СВО, бесценен, он учитывается при доработке существующих и создании новых вооружений.

— Пентагон заявил, что ВСУ с помощью американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" вашего производства. Можете как-то прокомментировать данное заявление?

— Не верьте врагам. Бои в информационном поле идут не менее активно, чем в зоне СВО. Сбить "Кинжал" невозможно, отразить такой удар не могут существующие средства ПВО и ПРО, включая Patriot. Напомню, что в мае американский ЗРК смог "остановить" нашу ракету только собственным корпусом.

— Поговорим о современных самоходных артиллерийских установках (САУ), для которых все более важными становятся характеристики мобильности. Есть ли в планах у предприятий Ростеха разработка новых САУ на колесной платформе?

— Такие разработки уже есть. Например, ЦНИИ "Буревестник" создал самоходные орудия "Дрок" и "Мальва" на колесных шасси. Обе машины прошли испытания и в скорой перспективе начнут поставляться в войска. Это новое поколение техники для сухопутных войск. Такие САУ обладают высокой мобильностью, обеспечивают высокую точность стрельбы. Основные операции подготовки стрельбы там автоматизированы, есть современная цифровая система управления огнем. Кроме того, установки обеспечивают высокую защищенность бойцов и боезапаса. Созданы более комфортные условия для экипажа, что тоже очень важно.

— Сегодня в ходе боевых действий активно применяются ударные дроны и беспилотники, которые бросают боеприпасы сверху на бронетехнику. Как дорабатывается защита бронемашин с учетом этого?

— Боевая техника дорабатывается с учетом современных угроз, чтобы повысить выживаемость на поле боя и самих машин, и военнослужащих прежде всего. В первую очередь прорабатываем варианты по эффективной защите верхней полусферы. Именно сюда атакуют "Джавелины", ударные беспилотники, гранаты и бомбы, сбрасываемые с дронов. Часть решений уже применяются и показывают свою эффективность. Создаются также новые специальные комплексы для этих целей, но публично говорить о них пока рано.

— В начале 2023 года Ростех заявил, что ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания. Началось ли уже серийное производство данных гранат? Применяли ли их уже в СВО?

— Граната создает быструю и долгую дымовую завесу плюс тепловые зоны с высокой температурой. Это хорошо защищает от оружия с тепловизионным прицелом и от высокоточного оружия с тепловым наведением. Сейчас идет подготовка к началу серийного производства этого изделия. Сроки начала производства зависят от заказчика. Ожидаем, что заказ на первую партию РДГ-У получим в текущем году.

Напомню, что по своим характеристикам РДГ-У существенно превосходит не только отечественные, но и зарубежные аналоги. Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала этот специальный боеприпас изобретением, на него получен соответствующий патент.

— Трендом последнего времени стала роботизация техники. На форуме "Армия-2022" Ростех презентовал роботизированную БМП-3 с боевым модулем "Синица", благодаря которому машина получила возможность управляться дистанционно. Что дальше?

— "Синица" — это разработка нашего ВНИИ "Сигнал" из холдинга "Высокоточные комплексы". Она показала реальные возможности и эффективность управления техники "с пульта". Но мы пошли дальше и создали программно-аппаратный комплекс "Прометей". С его помощью можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную. Это может быть БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются. Доработка боевых машин требуется незначительная.

Дистанционное управление — будь то воздушные комплексы, морские или наземные — это будущее. Уверен, что пройдет немного времени, и такая техника получит большое распространение. Ведь она может решать задачи на передовой, не подвергая риску жизни бойцов.

— Практика СВО показывает, что оператор робототехники тоже рискует оказаться под ударом.

— Мы это понимаем, поэтому проект развивается в сторону повышения автономности. Боевая машина сможет без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку. Научится в автономном режиме определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения. Если совместить "Прометей" с перспективными системами управления огнем, получится настоящий "терминатор".

Еще одной инициативной разработкой "Сигнала" стала новая система ориентирования "Филин". Она создавалась с учетом опыта применения бронетехники в СВО и может применяться в БМП, танках, БТР. Это система нового поколения, которая способна улучшить ТТХ техники и упростить выполнение боевых задач.

"Филин" обладает принципиально новыми функциональными возможностями, главная из которых — использование всех видов электронных карт. Система обеспечивает нанесение на карту оперативной обстановки, одновременное отображение своего объекта и объектов подразделения, в том числе в движении, нанесение на электронную карту целей противника и т.д. Кроме того, функционал системы обеспечивает ведение сосредоточенного огня несколькими боевыми машинами, а также работу с закрытых позиций.

— Разрабатывает ли сейчас Ростех патроны для снайперов? Какие?

— Да, мы активно проводим опытно-конструкторские работы. Они направлены на модернизацию существующих снайперских патронов в калибрах 7,62 мм и 12,7 мм. Кроме того, "Калашников" создает новые боеприпасы с учетом тенденций развития снайперского вооружения. По своим тактико-техническим характеристикам они будут находиться на уровне лучших зарубежных образцов, а по некоторым — превосходить их.

— Сегодня многие компании, производящие прицелы для стрелкового оружия, имеют в арсенале интеллектуальные прицелы с встроенными баллистическими комплексами, которые позволяют стрелку вносить поправки в расчеты выстрела, не отрывая глаза от прицела и не нарушая вкладку оружия. Разрабатываются ли подобные образцы предприятиями Ростеха?

— Да, подобные разработки есть и у нас. Например, "Калашников" создает систему управления огнем для стрелкового вооружения. Она, в частности, не позволит произвести выстрел до тех пор, пока марка прицела не совместится с целью. В перспективе система будет выполнять достаточно большой спектр задач, которые сегодня целиком лежат на стрелке. Это обнаружение цели, ее захват в прицел, введение поправок по текущим метеоданным и многое другое.

Созданием интеллектуальных прицелов со встроенными баллистическими вычислителями занимается и Новосибирский приборостроительный завод холдинга "Швабе". В его арсенале есть несколько таких моделей, в том числе тепловизионные. Они измеряют расстояние до цели, производят автоматический расчет и ввод поправок для стрельбы. При этом в расчет идет как угол места цели, так и давление, и температура воздуха. Учитываются предварительно установленные параметры оружия и применяемого патрона.

В целом отмечу, что концепция развития современных средств поражения заключается не только в разработке умных элементов для оружия. Современное оружие — это только одна из составных частей системы поражения. Помимо прицельных комплексов, в нее входят также боеприпасы, дополнительное оборудование для обмена данными в составе сетецентрической системы. То есть это большой комплекс, где все должно быть взаимоувязано.