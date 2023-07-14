Легендарные самолеты Ан-2 и МиГ-15 в КНДР становятся "дронами - камикадзе"

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В Северной Корее проводятся работы по переделке знаменитых советских "кукурузников" Ан-2 и реактивных истребителей МиГ-15 в ударные беспилотные летательные аппараты.

"РГ: русское оружие" публикует об этом материал, ссылаясь телеграм-канал "Корея (Юг и Север): новости, комментарии, аналитика" и на южнокорейские источники.

По всей видимости, уже проводятся испытания. В настоящее время в строю насчитывается около трех сотен таких бипланов, которые используются бойцами подразделений специального назначения для проникновения в глубину территории противника.

Если в БПЛА будет переделана треть самолетов, то это будет представлять достаточно серьезную угрозу. "Вторые" плохо засекаются радиолокационными станциями, они могут скрытно летать на малых высотах, их полезная нагрузка достигает полутора тонн.

Также в подобные аппараты переделываются и советские истребители 50-х годов МиГ-15.

Всего же имеющийся парк беспилотников КНДР оценивается в тысячу единиц, из которых сотня - это "дроны-"камикадзе".

Подобные работы по переделке старых самолетов ведутся в других государствах, например в Китае для таких же задач приспосабливают выпускавшиеся местной авиапромышленностью многочисленные клоны МиГ-19.

Ранее сообщалось, что, по данным разведывательных спутников, на аэродроме Панхён были замечены два крупных БПЛА, размах крыла одного из них достигает двадцати метров, второй же по своим размерам еще больше, такой же как американский RQ-4 Global Hawk.

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