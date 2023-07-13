Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР пролетела 1 тыс. км - СМИ

Токио. 12 июля. ИНТЕРФАКС - КНДР утром в среду запустила межконтинентальную баллистическую ракету, сообщают японские СМИ со ссылкой на правительство.

Министерство обороны Японии подтвердило, что ракета, запущенная Северной Кореей в среду, относилась к классу межконтинентальных баллистических ракет.

Сообщается, что ракета пролетела 1 тыс. км на высоте более 6 тыс. км.

Согласно данным минобороны Японии, ракета упала в 250 км от японского острова Хоккайдо около 11:13 утра (5:13 по мск).

Источники в правительстве Японии сообщили телеканалу NHK, что ракета, предположительно, упала в океан за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Токио заявило Пхеньяну протест в связи с произведенным запуском.

"Действия Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", - заявил генсек Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. "Они неприемлемы", - отметил он.

Мацуно сказал, что сообщений о каких-либо повреждениях не поступало.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил правительству собрать больше информации о запуске и предоставить ее общественности, как можно скорее.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты большой дальности.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что запуск зафиксирован из района Пхеньяна около 10 часов утра (4:00 по мск).

Предыдущий запуск Северной Кореей ракет состоялся 15 июня. Тогда Пхеньян осуществил запуск двух ракет малой дальности.