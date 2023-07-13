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РИА Новости

Выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава Минобороны Шойгу: выпуск боеприпасов в России в 2023 году вырос в десять раз

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Выпуск боеприпасов в РФ в 2022 году вырос в два раза, в 2023 году – более чем в 10 раз, сообщил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Приблизительно такие же показатели роста выпуска продукции по широкой номенклатуре боеприпасов различного калибра и предназначения. Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза", - сказал Шойгу.

"В 2023 году, за счет расширения производственных мощностей, – за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, - работают круглые сутки без выходных, уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал министр.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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