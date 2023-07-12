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ТАСС

Столтенберг заявил, что НАТО начала готовить и тренировать украинские войска в 2014 году

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: REUTERS/ Ints Kalnins

Генсек альянса также сообщил, что страны организации подтвердили планы подготовки украинских летчиков для F-16

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал готовить и тренировать украинские войска в 2014 году.

"НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года", - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Он также сообщил, что страны НАТО подтвердили планы подготовки украинских летчиков для F-16. "Наша работа сейчас состоит в том, чтобы сделать все, чтобы Украина побеждала в этой войне, гарантируя снабжение оружием и боеприпасов, потому что, если Украина не останется демократической и независимой страной, не будет основ для обсуждения гарантий безопасности или вступления в НАТО", - добавил он. 

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Страны
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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