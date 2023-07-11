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Интерфакс-АВН

Гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже производятся серийно - первый замглавы "Ростеха"

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Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал"
Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Украина не способна перехватить или сбить "Кинжал"

Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В России ведется полноценное серийное производство гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Сегодня "Кинжал" мы выпускаем серийно. Если раньше мы выпускали его для того, чтобы дальше модернизировать и заканчивать НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ИФ), то сегодня мы вышли в твёрдую серию. И то, что у нас просит министерство обороны, мы делаем это в их адрес качественно и в срок, в том количестве и в том объеме, который необходим", - заявил Артяков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

По его словам, Украина не способна сбить или перехватить ракету "Кинжал" - "и тому подтверждение, что система ПЗРК Patriot американская была настигнута и уничтожена именно "Кинжалом".

"Противодействовать такому оружию, как "Кинжал", сегодня нет возможности ни у какой страны - они не могут ее нарушить, они не могут ее сбить, они не могут ее отследить", - сказал Артяков.

17 мая российские военные заявили, что есть подтвержденные данные, согласно которым 16 мая ударом комплекса "Кинжал" в Киеве полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot. Позднее в СМИ появились сообщения, что комплекс Patriot сохранил боеспособность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
ГЗЛА
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