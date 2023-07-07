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Интерфакс-АВН

Администрация США обсуждает передачу Украине кассетных боеприпасов - Белый дом

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает идею поставки Украине кассетных боеприпасов, о каких-то решениях сообщать рано, заявил журналистам в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

"По словам председателя (Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка - ИФ) Милли, ведутся активные обсуждения этого вопроса, но новостей по этому поводу у меня сейчас нет", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, принял ли Байден решение по поставкам кассетных боеприпасов Украине.

"Наше внимание сейчас сфокусировано на том, чтобы продолжать передавать Украине разные типы оружия, которое украинская сторона очень эффективно применяет", - добавил он.

В конце июня CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. По данным источников, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу. В случае одобрения боеприпасы могут включить в новый пакет военной помощи Украине уже в июле, отмечали собеседники телеканала.

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Страны
США
Украина
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