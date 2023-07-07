Войти
ЦАМТО

Румыния намерена модернизировать закупаемые истребители F-16 – DSCA

509
0
0
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 6 июля. Госдеп США одобрил продажу Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг для модернизации истребителей F-16 Блок.10/15, которые будут закуплены для ВВС Румынии из состава ВС Норвегии.

Полная стоимость заказа может составить 105 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 30 июня.

Правительство Румынии запросило закупку оборудования и услуг для модернизации 32 истребителей F-16 Mid-Life Update Блок.10/15, которые будут закуплены из состава ВС Норвегии. В состав закупаемого оборудования входят криптографические устройства KY-58M и KIV-78; загрузчики простых ключей AN/PYQ-10C; единые системы планирования задач JMPS (Joint Mission Planning System); приборы ночного видения (ПНВ) для применения в самолетах и запасные электронно-оптические преобразователи; поддержка базы данных РЭБ; оборудование и поддержка системы идентификации секретного/несекретного программного обеспечения (CPIN) и участие в международной программе ECISAP (Electronic Combat International Security Assistance Program); услуги проведения летных испытаний; интеграция, поддержка испытаний и необходимое оборудование; вспомогательное авиационное оборудование; защищенные средства связи, точной навигации и криптографические устройства; поставка и поддержка секретного/несекретного программного обеспечения; запасные части, расходные материалы и аксессуары, помощь в ремонте и возврате техники; техническое обслуживание и техническое сопровождение; секретные/несекретные руководства и техническая документация; инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенного оборудования и услуг улучшит возможности Румынии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет повышения боеготовности и усиления возможностей ПВО. На вооружении ВВС Румынии уже имеются F-16, поэтому они не испытают затруднений при приемке модернизированных самолетов.

Основным подрядчиком поставки выбрана корпорация Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Румыния
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
21.02.2023
Сеть для "Сокола". Готовы ли украинские ВВС к применению истребителя F-16
23.12.2021
Ударные самолеты Европы: анализ и перспективы
21.09.2020
В США имитировали ракетные атаки не только на РФ, но и на Америку
22.08.2017
Европейское небо под контролем США
11.07.2011
Российско-натовские мантры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями