Румыния намерена модернизировать закупаемые истребители F-16 – DSCA

ЦАМТО, 6 июля. Госдеп США одобрил продажу Румынии в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг для модернизации истребителей F-16 Блок.10/15, которые будут закуплены для ВВС Румынии из состава ВС Норвегии.

Полная стоимость заказа может составить 105 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 30 июня.

Правительство Румынии запросило закупку оборудования и услуг для модернизации 32 истребителей F-16 Mid-Life Update Блок.10/15, которые будут закуплены из состава ВС Норвегии. В состав закупаемого оборудования входят криптографические устройства KY-58M и KIV-78; загрузчики простых ключей AN/PYQ-10C; единые системы планирования задач JMPS (Joint Mission Planning System); приборы ночного видения (ПНВ) для применения в самолетах и запасные электронно-оптические преобразователи; поддержка базы данных РЭБ; оборудование и поддержка системы идентификации секретного/несекретного программного обеспечения (CPIN) и участие в международной программе ECISAP (Electronic Combat International Security Assistance Program); услуги проведения летных испытаний; интеграция, поддержка испытаний и необходимое оборудование; вспомогательное авиационное оборудование; защищенные средства связи, точной навигации и криптографические устройства; поставка и поддержка секретного/несекретного программного обеспечения; запасные части, расходные материалы и аксессуары, помощь в ремонте и возврате техники; техническое обслуживание и техническое сопровождение; секретные/несекретные руководства и техническая документация; инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенного оборудования и услуг улучшит возможности Румынии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет повышения боеготовности и усиления возможностей ПВО. На вооружении ВВС Румынии уже имеются F-16, поэтому они не испытают затруднений при приемке модернизированных самолетов.

Основным подрядчиком поставки выбрана корпорация Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.