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Интерфакс-АВН

Более 600 нарушений зоны безопасности МКС выявлено в 2022 году - "Роскосмос"

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Более 600 нарушений четырехкилометровой зоны безопасности Международной космической станции (МКС) выявлено в 2022 году, также зафиксировано более 16 тыс. случаев опасного сближения космического мусора вблизи спутников, сообщили в "Роскосмосе".

"По данным российских систем оперативного мониторинга космического пространства, только в 2022 году было выявлено более 600 нарушений четырехкилометровой зоны безопасности Международной космической станции", - говорится в сообщении по итогам выступления главы "Роскосмоса" Юрия Борисова на пленарной сессии лидеров космической экономики G20.

Также отмечается, что российские средства контроля зафиксировали более 16 тысяч случаев опасных прохождений объектов космического мусора, нарушающих полуторакилометровую зону безопасности всех сопровождаемых спутников.

"Убежден, что освоение космического пространства, нашего общего достояния, должно сохранять свой мирный, равноправный и недискриминационный характер, основанный на соблюдении международных принципов и норм, закрепленных в Договоре по космосу 1967 года и иных документов по космосу, принятых на площадке ООН", - сказал Борисов, чьи слова приведены в сообщении.

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Роскосмос
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Борисов Юрий
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