Убийцы АМХ-10RC и М113 - "Выстрелы" с новейшей "Спицей" задействованы в СВО

Источник изображения: Министерство обороны РФ

Подразделения, участвующие в специальной военной операции, стали получать бронеавтомобили "Выстрел" с новейшим дистанционно - управляемым боевым модулем "Спица". Об этом сообщает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие").

Такой вариант был впервые показан на параде в Нижнем Новгороде два года назад. В качестве основного вооружения на нем применена скорострельная 30-мм автоматическая пушка 2А42, способная уничтожать различную натовскую легкую технику. Например "колесные танки" АМХ-10RC французского производства, американские БТР М113 и Stryker, опять же французские VAB, финские Sisu XA-185 и др.

Несмотря на установку дополнительной защиты, не поздоровится и боевым машинам пехоты: заокеанским Bradley M2A2 ODS, германским Marder1A3 и шведским CV9040, если в них попадет порция 30-мм снарядов.

Для борьбы с вражеской живой силой имеется 7,62-мм пулемет 6П7К и установленный с левой стороны башни автоматический гранатомет АГ-30.

Современный прицел с теле-тепловизионными каналами и лазерным дальномером обеспечивает эффективное применение средств поражения в любое время суток. Большим преимущество считается отделенный от обитаемых отсеков боекомплект, что обеспечивает лучшую выживаемость экипажа и десанта.

Известно, что ранее на К-43269 устанавливали 12,7-мм пулеметы "Корд" и автоматические гранатометы АГ-17 "Пламя".

Также встречались версии с 14,5-мм КПВТ и уже упомянутыми 2А42 в более простом боевом отделении МБ2.