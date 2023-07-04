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ЦАМТО

Тайвань намерен приобрести в США 30-мм боеприпасы – DSCA

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Военнослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Ceng

ЦАМТО, 3 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Тайваню через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США (TECRO) 30-мм боеприпасов и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость поставки в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 332,2 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 29 июня.

TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи различных неклассифицированных 30-мм боеприпасов, включая 30-мм осколочно-фугасные зажигательно-трассирующие, 30-мм многоцелевые и 30-мм учебные.

Запрос также включает инженерно-технические услуги, включая контроль конфигурации, поддержку производства, испытания боеприпасов, а также услуги по отгрузке, сборке и упаковке; другие технические услуги, включая помощь в выборе поставщиков и приобретении; расходы на гражданский персонал ВМС; услуги по сопровождению контрактов; поддержку при запросах технических данных; до двух обзоров управления программой в год, а также испытания и документацию, связанную с контрактом; другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Отмечается, что продажа соответствует законодательству и политике США, изложенным в "Законе об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики США, поскольку поддержит усилия заказчика по модернизации вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных боеприпасов будет способствовать поддержанию боеспособности БТР CM34 заказчика, повышая их возможности по противодействию существующим и перспективным угрозам. При этом получатель не испытает затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком поставки боеприпасов AB44 выбрана компания Alliant Techsystems Operations LLC. Основным подрядчиком поставки боеприпасов AB51 и AA90 выступит General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
США
Тайвань
Компании
General Dynamics
Orbital ATK
Проекты
Военные учения
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