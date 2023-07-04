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Военное обозрение

Пресса Швеции: Восполнить запасы снарядов для шведской армии – задача не из лёгких

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время шведская армия начала испытывать острый дефицит боеприпасов, что вынуждает её увеличить их производство. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter, ссылаясь на информацию, предоставленную министром обороны страны Полом Йонсоном. Как отмечает шведское издание, причиной этому послужила военная поддержка, оказываемая Стокгольмом Киеву.

С самого начала боевых действий на Украине ВС Швеции запросили у кабмина 5 тыс. боеприпасов. Так, если раньше это количество считалось довольно приличным, то на сегодняшний день приходится констатировать тот факт, что ВСУ их хватает не более чем на один день боя.

Также издание отмечает, что помимо артиллерийских снарядов шведские власти передали Киеву современное вооружение, среди которого – автоматические винтовки, гранатомёты, боевые машины пехоты (БМП). Более того, в скором времени Украина получит ещё и 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer шведского производства.

Кстати говоря, не так давно в ЕС было принято решение о предоставлении Украине гранат в количестве 1 млн штук, что подталкивает США и другие государства, оказывающие ей помощь, к пополнению собственных запасов. Вместе с тем страны-члены НАТО уже к следующему году намерены повысить расходы на оборону в размере 2% от ВВП.

Однако восполнить запасы снарядов для шведской армии – задача не из лёгких, которая, прежде всего, требует немало времени. На этот счёт уже высказался генсек шведской оборонной компании SOFF Никлас Альм, заявивший о том, что сроки поставок боеприпасов для нужд других стран растягиваются, вплоть до 2027-30 годов. Всё это объясняется очень просто: шведская промышленность после окончания холодной войны была рассчитана на мирное время, а не на условия военного времени.

Возвращаясь к САУ Archer, необходимо подчеркнуть, что боеприпасы к ним производятся лишь 4 компаниями в Европе, одна из которых – Nammo .

Сегодня мы испытываем нехватку как производственных мощностей, так и сырья. Речь идёт о порохе, взрывчатых веществах и даже стали

– заявил менеджер по развитию бизнеса вышеупомянутой компании в Швеции Бьёрн Андерссон.

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