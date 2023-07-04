Филиппины закупят РСЗО M142 HIMARS – командующий СВ страны

ЦАМТО, 3 июля. Филиппины в ближайшие несколько лет планируют принять на вооружение американские РСЗО M142 HIMARS и индийские противокорабельные ракетные комплексы берегового базирования "БраМос".

Как сообщает Naval News, об этом заявил командующий Сухопутными войсками Филиппин генерал-лейтенант Ромео Браунер во время церемонии, посвященной 125-летию армейского артиллерийского полка.

Отметим, что относительно контракта стоимостью около 374,96 млн. долл. (18,9 млрд. песо) на поставку ВС Филиппин БПРК "БраМос" компании BrahMos Aerospace Private Ltd известно давно. Первая батарея должна быть получена к декабрю этого года. А о планах закупки американской РСЗО M142 HIMARS публично говорится впервые.

В январе этого года блог MaxDefense Philippines со ссылкой на свои источники сообщал, что на данный момент проводится оценка новых реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo южнокорейской Hanwha Defense или PULS (Precise and Universal Launching Systems) израильской Elbit Systems.

Относительно американского комплекса HIMARS сообщалось, что ранее Вооруженные силы Филиппин проявляли интерес к его приобретению, тем не менее, высокая стоимость подтолкнула к поиску других более дешевых вариантов. Минусом HIMARS также являлось то, что США ограничивают продажу и использование боеприпасов к ним.

Тем не менее, РСЗО HIMARS не была исключена из списка претендентов, так как США все еще могли снизить ее стоимость и облегчить получение соответствующих высокотехнологичных боеприпасов.

Напомним, что в этом году Сухопутные войска Филиппин также должны получить в виде гранта 22 южнокорейские 130-мм РСЗО К136 Kooryong. Они поступят на вооружение подразделений Сухопутных войск (3 батареи) и Морской пехоты (1 батарея).

На этой неделе Индия предложила Филиппинам кредитную линию для закупки индийской военной техники на встрече министров иностранных дел двух стран. Ранее такая помощь предлагалась в 2018 году.