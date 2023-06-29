Войти
Военное обозрение

AUKUS - разговоры продолжаются, но оптимизма у участников поубавилось

419
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Старший координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл уверен в том, что Австралия, Британия и Соединенные Штаты смогут справиться с проблемой создания атомных подводных сил для Австралии. Выступая в понедельник, в Центре стратегических и международных исследований, он сказал, что после 18 месяцев интенсивного изучения и обсуждений “у нас есть необходимое понимание” того, что должно быть сделано для строительства и обслуживания подводных лодок, а также для изучения передачи технологий между тремя союзниками. То есть, полтора года и миллионы долларов потрачено на то, чтобы что-то понять, что именно, пока не понятно.

Начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей сказал, что разговоры между руководством военно-морских сил трёх стран за последние 18 месяцев были откровенными в оценке риска, видя, как продвигается соглашение и где оно продвигается не так быстро, как ожидалось.

Мы не недооцениваем трудности, которые могут ждать впереди

- сказал Гилдей.

Это не то, что происходит в одночасье.

На вопрос, откуда возьмутся две подводные лодки, которые, по словам Соединенных Штатов, они предоставят Австралии на промежуточный период, Гилдей сказал:

Слишком рано давать вам ответ. Мы надеемся на то, что ежегодно будут строиться две подводные лодки [класса Virginia]

Кэмпбелл счел тревожным количество подводных лодок в сухом доке, ожидающих длительного ремонта, имея в виду подводные лодки класса "Лос-Анджелес", такие как USS "Бойсе" (SSN-764), которые годами ждали ремонта из-за задержек на государственных и частных верфях.

То есть, ни командующий флотом, ни политический куратор данного направления не знают, когда и откуда возьмутся МАПЛ для выполнения данной программы. Теоретически, возможна передача Австралии, парочки "не до конца ушатанных" "лосей", но учитывая ситуацию с судоремонтом в США, это мало является вероятным. Да и согласят ли австралийцы на очень сильно б/ушные лодки, ведь изначально, речь шла о новых "Вирджиниях".

Что касается второй стороны соглашения AUKUS, передачи технологий, Гилдей и Кэмпбелл увидели большой потенциал для сотрудничества с другими близкими союзниками в области искусственного интеллекта, противолодочной обороны и беспилотных систем.

Ключевым моментом будет вопрос "что вы предлагаете к столу", когда такие страны, как Франция и Новая Зеландия, укажут, что они хотят изучить технологический обмен с Соединенными Штатами, а также с Соединенным Королевством и Австралией

- сказал Кэмпбелл.

То есть, пока что, что кроме набора благих намерений, больше ничего нет. И это при учёте того, что в Австралии разгорается скандал ещё и с фрегатами типа "Хантер".

Разговоры по теме AUKUS продолжаются, но оптимизма у участников поубавилось.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Новая Зеландия
США
Франция
Проекты
Los Angeles
Похожие новости
07.11.2022
Почему в конце 2022 года поддержка Украины может сократиться
12.05.2021
Milrem Robotics продвигает ДУМ THeMIS на рынок Австралии
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
30.03.2016
Колыбельная для конгрессмена
20.11.2013
Город-государство как морская держава
13.09.2012
Глобальный Eurocopter
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 11:27
  • 52233
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 09:59
  • 2564
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 08:44
  • 1
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 08:39
  • 21
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 07:28
  • 5
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.06 18:30
  • 26
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 28.06 18:25
  • 6
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 17:51
  • 1
"Ослабление России". В США назвали главную цель конфликта на Украине
  • 28.06 17:32
  • 7
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм