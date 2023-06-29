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Военное обозрение

Ходаковский рассказал, что значит иметь «собственную армию»: «Главный вопрос – каким целям ты служишь»

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Источник изображения: topwar.ru

Некоторые люди определенного склада очень хотят иметь «собственную маленькую армию». Если человек такой «армией» располагает, то это затягивает. Но есть и более важные нюансы. Их раскрыл в очередной публикации заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский.

Как отметил известный в ДНР военачальник, в 2014 году люди шли воевать в Донбассе не за деньги, а за идею и лидера. Примерно четыре тысячи человек было и в подчинении Ходаковского.

Это стало частью меня, придавало мне статус, вдохновляло меня, - но я и эти люди были всего лишь историческим инструментом, который должен был выполнить свою роль, и как бы ни скребли кошки - от этого нельзя было отходить

- написал в своем Telegram-канале экс-командир «Востока».

По словам Ходаковского, в конечном итоге «Восток» продолжил свою дальнейшую историю в армии в виде одного полка и трех батальонов территориальной обороны.

Главный вопрос, который встаёт в таком случае - каким целям и интересам ты служишь. Способен ли ты преодолеть собственную гордыню ради высших смыслов, или твоё эго победит?

- подчеркивает Ходаковский.

Полковник отмечает, что, когда у тебя есть «собственная армия», возникает «огромное искушение». Но побороть его можно, если слова про Родину не являются «пустым звуком». Поэтому сам экс-командир «Востока» в конечном итоге спокойно «передал власть» командованию из Министерства обороны Российской Федерации.

Понятно, что публикация Ходаковского выражает его отношение к событиям субботы, 24 июня. Именно к этим событиям обращается бывший командир бригады «Восток», когда говорит о том, что Родина должна быть для настоящего патриота выше личных амбиций, выше соблазна и желания иметь «собственную маленькую армию» и с ней не расставаться.

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