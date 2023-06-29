Литва передаст Украине бронетранспортеры и 2,5 млн боеприпасов - министр обороны

Вильнюс. 28 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Украине будет передано 10 бронетранспортеров М113.

"Общее количество этих бронетранспортеров, переданных Литвой, достигнет 72", - сообщил Анушаускас в соцсетях.

Среди прочего, на 2023 год Литва заказала производство 12,5 млн. боеприпасов, из которых 2,5 млн, по словам министра, будут переданы в ближайшее время.

"В ближайшее время также будут переданы тысячи противотанковых боеприпасов для гранатометов", - сообщил он.

Он также отметил, что стоимость закупаемых для Украины передвижных норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS составляет около 9,8 млн евро.

Минобороны Литвы в свою очередь сообщает, что системы запуска ракет NASAMS Литва планирует передать украинской армии в течение трех месяцев. Оно также отмечает, что норвежское оборонное ведомство внесет дополнительный вклад, подарив оборудование поддержки ПЗРК NASAMS.

Накануне Литва подписала соглашение о покупке у норвежской компании Kongsberg и поставке Украине двух модернизированных пусковых систем NASAMS.