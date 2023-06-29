Ростех завершил консолидацию артиллерийских заводов по системе "пушка – выстрел"

ЦАМТО, 28 июня. Наблюдательный совет Госкорпорации Ростех утвердил решение о передаче Завода №9, ЦНИИ "Буревестник" и "Уралтрансмаша" концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш".

Кроме того, "Техмашу" будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ). Консолидация активов по разработке и производству артиллерийских систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск этой важнейшей для обороноспособности страны продукции.

Передача заводов между двумя структурами в контуре Госкорпорации не затронет их коллективы, которые останутся на своих местах, и не повлияет на гражданские проекты передаваемых предприятий.

"Цель перегруппировки – создание единой системы по принципу "пушка – выстрел". Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша". Этот концерн исторически является флагманом российской боеприпасной отрасли. Консолидация активов позволит нарастить объемы производства на фоне выросших потребностей армии. При этом Уралвагонзавод сосредоточится на производстве своей основной продукции – танков", – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Завод №9 – производитель ствольных артиллерийских систем. Среди ключевых продуктов предприятия – гаубицы Д-30А, а также пушки для танков Т-72 и Т-90.

На Уральском заводе транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") идет выпуск самоходных гаубиц "Мста-С", а также гражданской продукции: низкопольных трамваев, качалок для добычи нефти, лебедок для пассажирских и грузовых лифтов.

ЦНИИ "Буревестник" – разработчик минометов и артиллерийских систем, в том числе возимых минометов 2Б11, 2С12 "Сани", а также установок для корабельной артиллерии. Среди новых проектов – необитаемый боевой модуль с 57-мм пушкой АУ220М "Байкал".

Центральный научно-исследовательский институт материалов (ЦНИИМ) специализируется на разработке специальных материалов и технологий, в том числе высокопрочных сталей.

В начале 2023 года сообщалось о передаче государством в состав Ростеха 15 пороховых казенных заводов для их модернизации и интеграции в кооперационные цепочки Госкорпорации. Эти действия также являются частью масштабных планов по формированию нового облика боеприпасной отрасли России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".