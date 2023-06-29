Войти
ЦАМТО

В Росгвардии заявили, что танки и артиллерия повысят эффективность решения поставленных ведомству задач в зоне СВО

372
0
0
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО
Сотрудник Росгвардии в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 28 июня. Танки и артиллерия повысят эффективность решения поставленных Росгвардии задач в рамках проведения СВО. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Важные служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции, новые методы враждебной деятельности требуют адекватного ответа и новых решений. Обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно", – подчеркнул он.

В.Грибакин напомнил, что Росгвардия – преемник внутренних войск МВД, которые до начала 2000-х годов имели собственные танковые части, но отказались от них в результате реформы.

О планах передать Росгвардии танки и тяжелое вооружение рассказал 27 июня глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки боевых машин и тяжелого оружия национальной гвардии будут зависеть от финансирования, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.05.2022
Военные объекты Украины в Запорожье передадут армии РФ
27.05.2021
ГД приняла в I чтении законопроект об усилении контроля за оборотом оружия
16.07.2019
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
19.03.2019
Parlamentn listy (Чехия): Генерал Павел распространяет ложь о НАТО. Политики не хотят злить вышестоящих и боятся оппозиции
28.11.2016
Бойцы Росгвардии с момента создания службы уничтожили 125 боевиков
11.11.2016
Шойгу крепит оборону, невзирая на бюджетные проблемы
29.07.2016
Путин назначил экс-полпреда в СКФО Меликова первым замдиректора Росгвардии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 11:04
  • 52232
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.06 09:59
  • 2564
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 08:44
  • 1
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 08:39
  • 21
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 07:28
  • 5
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.06 18:30
  • 26
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 28.06 18:25
  • 6
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 28.06 17:51
  • 1
"Ослабление России". В США назвали главную цель конфликта на Украине
  • 28.06 17:32
  • 7
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 28.06 15:34
  • 11
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 28.06 14:14
  • 5
Проблемы отечественной гидроакустики
  • 28.06 13:58
  • 4
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 28.06 13:39
  • 2
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 28.06 13:34
  • 1
В России создали микроскопический дрон-разведчик "Вектор-75" с сухим весом 21 грамм