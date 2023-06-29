В Росгвардии заявили, что танки и артиллерия повысят эффективность решения поставленных ведомству задач в зоне СВО

ЦАМТО, 28 июня. Танки и артиллерия повысят эффективность решения поставленных Росгвардии задач в рамках проведения СВО. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Важные служебно-боевые задачи, решаемые Росгвардией в ходе специальной военной операции, новые методы враждебной деятельности требуют адекватного ответа и новых решений. Обеспечение ведомства танками и артиллерией позволит выполнять возложенные на Росгвардию задачи более эффективно", – подчеркнул он.

В.Грибакин напомнил, что Росгвардия – преемник внутренних войск МВД, которые до начала 2000-х годов имели собственные танковые части, но отказались от них в результате реформы.

О планах передать Росгвардии танки и тяжелое вооружение рассказал 27 июня глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Сроки поставки боевых машин и тяжелого оружия национальной гвардии будут зависеть от финансирования, отмечает агентство.