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ТАСС

На Кубе заявили, что истоки конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

Как отметил министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера, стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.

"Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям, <…> которые заставили Россию начать специальную военную операцию. В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они [США] сегодня стараются распространить в Европе", - сказал Лопес Мьера.

Глава кубинского военного ведомства также отметил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкции, которые противоречат уставу ООН.

"США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов. <…> История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности", - сказал Лопес Мьера. 

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