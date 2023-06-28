На Кубе заявили, что истоки конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США

Как отметил министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера, стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Истоки сегодняшнего военного конфликта на Украине лежат в агрессивной политике США, заявил во вторник министр Революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопес Мьера в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве.

"Стремление США продолжить расширение НАТО к границам России привело к последствиям, <…> которые заставили Россию начать специальную военную операцию. В этом контексте Россия играет ведущую роль в борьбе с фашизмом, который они [США] сегодня стараются распространить в Европе", - сказал Лопес Мьера.

Глава кубинского военного ведомства также отметил, что Гавана выступает против односторонних антироссийских санкции, которые противоречат уставу ООН.

"США и некоторые их союзники не раз вторгались в суверенные страны, преследуя свои интересы. Куба против такой политики лицемерия и двойных стандартов. <…> История потребует ответственности от США за последствия их агрессивной военной доктрины за пределами границ НАТО, что грозит миру, безопасности и международной стабильности", - сказал Лопес Мьера.