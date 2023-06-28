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Интерфакс-АВН

Россия и Куба реализуют проекты в военной и военно-технической областях - Шойгу

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Сергей Шойгу и Альваро Лопес Мьера
Церемония встречи министра обороны Революционных Вооруженных Сил Республики Куба генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеры.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Россия совместно с Кубой планирует реализовать ряд проектов в военной и военно-технической областях, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров в Москве с министром революционных вооруженных сил Республики Куба Альваро Лопесом Мьерой.

"Состав вашей многочисленной делегации свидетельствует о настрое кубинской стороны обсудить широкий спектр вопросов в военной и военно-технической областях (...) Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области", - сказал глава российского Минобороны.

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Страны
Куба
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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