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ТАСС

Испытания оранжереи для промышленного выращивания растений на МКС завершатся в 2024 году

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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

Как уточнили в РКК "Энергия", по результатам испытаний будет запланировано изготовление летных образцов и проведение летных испытаний

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Завершение испытаний российской оранжереи, которая позволит выращивать на Международной космической станции зелень в промышленных масштабах, запланировано на 2024 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Запланированы работы по проведению автономных испытаний опытного образца научной аппаратуры "Витацикл-Т", проводимых АО "НИИ КП" совместно с постановщиком данного эксперимента ГНЦ РФ-ИМБП РАН. Срок завершения указанных работ - 2024 год", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в РКК "Энергия", по результатам испытаний будет запланировано изготовление летных образцов и проведение летных испытаний.

В августе 2021 года заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов сообщал ТАСС, что эксперимент "Витацикл-Т" подразумевает создание оранжереи, позволяющей выращивать растения в промышленных масштабах. По его словам, она будет напоминать улитку, в которую космонавты с определенной периодичностью будут закладывать полоску с семенами. После прокручивания барабана - следующую полоску. Каждый определенный период времени космонавт может снимать урожай. В первом эксперименте предполагается выращивание пекинской капусты. 

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