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ТАСС

Глава Роскосмоса пригласил алжирского коллегу в Петербург на саммит Россия - Африка

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Флаги России и Алжира
Флаги России и Алжира.
Источник изображения: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Юрий Борисов пообещал Аззедину Усседику, что Россия поделится с Алжиром своими наработками в космической сфере

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов пригласил главу Алжирского космического агентства Аззедина Усседика на саммит Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации.

"Глава Роскосмоса Юрий Борисов пригласил своего алжирского коллегу на предстоящий саммит Россия - Африка", - говорится в распространенном сообщении.

Борисов пообещал Усседику, что Россия поделится с Алжиром своими наработками в космической сфере. "Мы с удовольствием поделимся своими наработками для того, чтобы возрастающий объем космических услуг был представлен в полной мере в вашей стране", - привела его слова пресс-служба госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, делегация РФ в понедельник также поучаствовала в торжественной церемонии открытия монумента Юрию Гагарину, который был установлен в штаб-квартире космического агентства Алжира.

15 июня Россия и Алжир подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования космоса в мирных целях. 

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