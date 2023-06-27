Зарубежная пресса: Япония считает, что оказание военной помощи Украине в виде поставок летального оружия - выполнимая задача

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Правительство Японии разъяснило правящим партиям о том, что поставки небоевых машин и судов, оснащённых летальным оружием, могут осуществляться в соответствии с техническими нормами согласно положению об экспорте вооружений. Об этом информационному агентству Kyodo News сообщил накануне источник, знакомый с ситуацией.

Стоит отметить, что данное разъяснение говорит о готовности кабмина во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой пересмотреть свою позицию касательно трёх базовых принципов экспорта оружия, основывающихся на политике «активного пацифизма», закреплённой в конституции Японии. Причиной всему – боевые действия на Украине с целью поддержки этой страны в борьбе с российской «агрессией».

Ни для кого не секрет, что до сих пор официальный Токио формально придерживался позиции, согласно которой поставки военной техники, равно как и передача военных технологий, находились под запретом, за исключением проектов, предусматривающих совместные разработки Японией новых видов вооружений с другими странами.

Однако японский исполнительный орган решил пойти по другому пути, уведомив правящее большинство, состоящее из Либерал-демократической партии (ЛДП) и политической партии Комэйто о том, что оказание военной помощи Украине в виде поставок летального оружия – вполне выполнимая задача.

Таким образом, отмечает источник, в список продукции военного назначения, озвученный кабмином, подпадают боевые разведывательные машины, минные тральщики Сил самообороны Японии, все из которых оснащены автоматическими пушками.

В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о начале переговоров между представителями партий относительно пересмотра действующих ограничений, связанных с экспортом вооружений. О дискуссиях на этот счёт стало известно в апреле текущего года, когда с момента начала вооружённого конфликта на Украине прошло уже чуть более года.

Примечательно, что и внутри правящей коалиции наблюдались разногласия по этому вопросу. В то время как ЛДП была оптимистически настроена на то, чтобы ускорить отправку вооружений Киеву, правоцентристская партия Комэйто, напротив, негативно восприняла данную инициативу, опасаясь того, что такие поставки оружия приведут лишь к ещё большей эскалации конфликта, что также идёт вразрез с японским пацифизмом, провозглашённым в стране после окончания Второй мировой войны.

Всё же японские власти в нарушение всех норм уже поставили Украине военную продукцию в виде бронежилетов и касок. Всё это стало возможным благодаря принятию руководством страны в декабре 2022 новой Стратегии национальной безопасности.