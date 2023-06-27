Войти
Военное обозрение

Зарубежная пресса: Япония считает, что оказание военной помощи Украине в виде поставок летального оружия - выполнимая задача

609
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Японии разъяснило правящим партиям о том, что поставки небоевых машин и судов, оснащённых летальным оружием, могут осуществляться в соответствии с техническими нормами согласно положению об экспорте вооружений. Об этом информационному агентству Kyodo News сообщил накануне источник, знакомый с ситуацией.

Стоит отметить, что данное разъяснение говорит о готовности кабмина во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой пересмотреть свою позицию касательно трёх базовых принципов экспорта оружия, основывающихся на политике «активного пацифизма», закреплённой в конституции Японии. Причиной всему – боевые действия на Украине с целью поддержки этой страны в борьбе с российской «агрессией».

Ни для кого не секрет, что до сих пор официальный Токио формально придерживался позиции, согласно которой поставки военной техники, равно как и передача военных технологий, находились под запретом, за исключением проектов, предусматривающих совместные разработки Японией новых видов вооружений с другими странами.

Однако японский исполнительный орган решил пойти по другому пути, уведомив правящее большинство, состоящее из Либерал-демократической партии (ЛДП) и политической партии Комэйто о том, что оказание военной помощи Украине в виде поставок летального оружия – вполне выполнимая задача.

Таким образом, отмечает источник, в список продукции военного назначения, озвученный кабмином, подпадают боевые разведывательные машины, минные тральщики Сил самообороны Японии, все из которых оснащены автоматическими пушками.

В этом контексте, не лишним было бы упомянуть и о начале переговоров между представителями партий относительно пересмотра действующих ограничений, связанных с экспортом вооружений. О дискуссиях на этот счёт стало известно в апреле текущего года, когда с момента начала вооружённого конфликта на Украине прошло уже чуть более года.

Примечательно, что и внутри правящей коалиции наблюдались разногласия по этому вопросу. В то время как ЛДП была оптимистически настроена на то, чтобы ускорить отправку вооружений Киеву, правоцентристская партия Комэйто, напротив, негативно восприняла данную инициативу, опасаясь того, что такие поставки оружия приведут лишь к ещё большей эскалации конфликта, что также идёт вразрез с японским пацифизмом, провозглашённым в стране после окончания Второй мировой войны.

Всё же японские власти в нарушение всех норм уже поставили Украине военную продукцию в виде бронежилетов и касок. Всё это стало возможным благодаря принятию руководством страны в декабре 2022 новой Стратегии национальной безопасности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Япония
Похожие новости
10.01.2023
В НАТО молчат о том, что Украина стала для Запада ловушкой
27.02.2019
Американская чума
26.10.2016
С уважением к партизанам
24.11.2014
Ветер Джакарты
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
06.11.2014
Положение стран-экспортеров вооружений на рынке стран АТР в 2006-2013 гг.
05.09.2012
Авиапром определился с приоритетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.06 18:20
  • 52117
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.06 17:59
  • 2
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 27.06 17:37
  • 3
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 27.06 15:26
  • 0
Взбунтуются ли гражданские лица в Войске Польском? Возможная эскалация близко
  • 27.06 11:47
  • 1
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 27.06 09:54
  • 2
Вот почему разрыв между России и Западом — это надолго
  • 27.06 06:04
  • 2
Корвет "Стерегущий" в ходе модернизации получит комплексы "Калибр" и "Редут"
  • 27.06 04:30
  • 1
Австралия выделит Украине дополнительную помощь на сумму 110 млн. австрал. долл.
  • 27.06 01:22
  • 1
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта СВО
  • 26.06 22:51
  • 47
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 26.06 21:26
  • 9
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 26.06 14:40
  • 0
Противостояние идеалов: Беларусь настаивает на мире, Запад мечтает о войне
  • 26.06 13:49
  • 2558
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.06 10:28
  • 2
Кулеба считает, что Украина получит танки Abrams к своему следующему контрнаступлению
  • 25.06 18:41
  • 5
На Украине заявили, что стране нужно до 2027 года $110 млрд