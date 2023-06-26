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ТАСС

"Гранит - Электрон" модернизировал малогабаритные РЛС для подводных лодок

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АО "Концерн "Гранит - Электрон"
АО "Концерн "Гранит - Электрон".
Источник изображения: www.granit-electron.ru

Генеральный директор предприятия Игорь Пономарев рассказал, что комплекс включает в себя прием космического канала, авиационного канала, а также освещение надводной обстановки

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. АО "Концерн "Гранит - Электрон" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) модернизировал малогабаритные радиолокационные станции для подводных лодок. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Пономарев в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС).

"Мы создали в рамках модернизации малогабаритный радиолокационный комплекс [для подводных лодок], который включает в себя прием космического канала, авиационного канала, а также освещение надводной обстановки. Он позволяет соединить в себе три станции практически в одной конфигурации и получить четкую понятную информацию для применения высокоточного оружия", - сказал он.

Пономарев отметил, что концерн продолжает развиваться в части головок самонаведения и совершенствования радиолокационного оборудования для боевых кораблей. "Наша станция установлена на фрегатах проекта 11356, которая видит из-за горизонта и в активном, и пассивном канале. Также наши станции установлены на корветах проектов 20380, которые находятся и на Тихоокеанском флоте и на Балтийском флоте. Кроме того, наши РЛС установлены на фрегатах проекта 22350 ("Адмирал Горшков", "Адмирал флота Касатонов" и вся серия). Эти станции обеспечивают скрытное освещение надводной обстановки, прием космического канала, прием авиационного канала и выдачу целеуказаний для применения высокоточного оружия. Мы модернизируем технику, смотрим скрытность и интеграцию всех сигналов, чтобы давать наиболее точное задание для ракетного оружия", - рассказал он.

Наработки военного назначения также используются при разработке гражданской продукции концерна. "Например, есть общие принципы обработки и формирования сигналов. Есть линейка гражданских радиолокационных станций как береговых, так и судовых, стационарные береговые станции, предназначенные для защиты эксклюзивной экономической зоны, которые могут использоваться в том числе и в интересах федеральной службы безопасности, управления движением судов, для администрации портов и так далее", - отметил гендиректор предприятия.

"Гранит-Электрон" является одним из лидирующих отечественных разработчиков и производителей радиоэлектронного морского оборудования. Два года назад концерн отметил свое 100-летие, в его состав входят шесть предприятий, которые выпускают радиоэлектронные вооружение для ВМФ: это два завода в Саратовской области и четыре предприятия в Петербурге.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023. 

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Адмирал Горшков
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