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Интерфакс-АВН

"Швабе" импортозаместит измерительные приборы на российских предприятиях - компания

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Производственная площадка холдинга "Швабе" увеличит выпуск средств измерений в рамках программы импортозамещения, включая микроскопы, автоколлиматоров, счётчиков и других, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Отгружать эту продукцию планируется на предприятия машиностроения и микроэлектроники, в лаборатории и НИИ. К такому решению пришли на рабочей встрече с участием руководителя Росстандарта и главы Минпромторга Новосибирской области", - сказано в сообщении.

Совещание состоялось на территории Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ).

Предприятие посетила делегация в составе руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева и министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. "В ходе визита гости ознакомились с производством оптических приборов, побывали в сборочном цехе, а также обсудили с руководством предприятия перспективы развития производства средств измерения", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора НПЗ Антона Клокова, измерительные приборы предприятия "используются во многих сферах - от медицины до авиации".

"В условиях импортозамещения мы осознаем необходимость в увеличении производства. Продукция нашего завода не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их. Это позволяет предприятиям, на которые мы осуществляем поставки, продолжать развиваться и не останавливать рабочие процессы", - сказал Клоков, которую цитирует пресс-служба.

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Россия
Компании
Минпромторг РФ
НПЗ
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