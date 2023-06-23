Глава морского завода в Кронштадте: участники привезли на МВМС макеты, а мы — атомоход К-3 - Интервью ТАСС

В марте 2023 года Кронштадтский морской завод (КМЗ) отметил свое 165-летие. За эти годы поколения кронштадтских корабелов успели "исправить" более 10 тыс. кораблей и судов, пережить периоды спада и...

О восстановлении легендарных кораблей и объектов национального масштаба и ежедневной работе по обеспечению технической готовности единиц российского флота, о смелых планах по обновлению этого старейшего русского завода информагентству ТАСС на полях МВМС-2023 рассказал его генеральный директор Анатолий Белоев.

— Анатолий Владимирович, чем сегодня загружено ваше предприятие? Какие имеются планы по развитию производства?

— В новейшей истории Кронштадтского морского завода, которую мы отсчитываем с 2010 года, когда он стал возрождаться после трехлетнего простоя и процедуры банкротства, мы продолжаем устойчиво развиваться. В первые пять-шесть лет наша производственная загрузка росла на 30–40% в год. В последние три-четыре года она уже стабилизировалась с точки зрения объемов трудоемкости.

Сегодня мы хотим и можем делать больше. За год завод проводит ремонт и сервисное обслуживание порядка 170 кораблей и судов, выполняет около 40 доковых ремонтов в год.

Вторая и уже более трудоемкая часть нашей работы — это заводские ремонты кораблей по техническому состоянию, что составляет около 40%. Для выравнивания и оптимизации загрузки нам нужно принимать в год не менее двух кораблей для проведения таких ремонтов.

Треть деятельности завода — ремонт газотурбинных двигателей для нужд флота и предприятий энергетического комплекса. Наше газотурбинное производство существует более 55 лет. За последние годы оно увеличило производственные показатели почти в два раза — ремонтируем до 20 и более двигателей и агрегатов в год.

Кроме того, развиваем производство по металлообработке. Начали с того, что организовали производство рыбоперерабатывающих фабрик на рыболовных судах. В свое время работали в этом направлении вместе с одной норвежской компанией, но сегодня наше сотрудничество по известным причинам прекратилось. Намерены развивать это направление уже в альянсе с российскими проектантами. Готовимся также приступить к изготовлению межкаютных дверей, судовой камбузной мебели.

— Удается ли сегодня кронштадтцам выполнять в срок все задания заказчиков?

— Кронштадтский завод во все времена занимался сервисным обслуживанием и ремонтом кораблей и судов. За последние 12 лет у завода не было просрочек и нарушений согласованных графиков по выполнению наших обязательств. Наверное, поэтому мы заслужили репутацию надежного исполнителя, которую стараемся поддерживать. Каждый год помогаем морякам поддерживать техническое состояние и образцовый внешний вид кораблей, участвующих в Главном военно-морском параде, готовим флотилию судов обеспечения.

— Изменился ли ритм работы завода с началом специальной военной операции?

— Требования к соблюдению сроков выполнения работ всегда были довольно жесткие, а сейчас они стали еще серьезнее. В новых условиях стараемся работать с полной отдачей, а при возникающей необходимости организовываем работы на объектах и в неурочное время. В производственном блоке завода сложилась крепкая команда. Ее костяк составляют специалисты, которые в свое время прошли закалку на флоте, имеют нужные нам технические навыки и опыт. Вдумчиво занимаемся совершенствованием организации производства, стараемся своевременно выявлять назревающие проблемы. Это тоже дает свои результаты, которые позволяют нам уложиться в установленные сроки.

Возникли и новые проблемы, которые связаны в основном с поставками запасных частей. Тем не менее решаем вопросы с помощью параллельного импорта, производим опережающие закупки.

— Сдача такого важного объекта, как корабль, наверное, всегда большое событие для заводчан?

— Для нас это, безусловно, позитивная, но тем не менее рабочая процедура, которая проходит без какого-то особого торжества. По-настоящему знаковым событием для нас стал прошлогодний вывод первого отечественного атомохода К-3 "Ленинский комсомол" из заводского дока имени Митрофанова и его дальнейшая транспортировка на Выборгский судостроительный завод.

Запомнились проводы океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский", которое после завершения заводского ремонта в декабре 2019 года отправилось в кругосветное путешествие, посвященное 250-летию выдающегося морехода Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды.

Помним и о плавучем обитаемом маяке "Ирбенский", который прошел у нас ремонт в 2017 году, а потом совершил переход в калининградский Музей Мирового океана.

Не забудем и знаменитый ледокол-музей "Красин", который проходил у нас доковый ремонт в рамках подготовки к своему 100-летнему юбилею.

Все это легендарные музейные корабли и объекты, а наша повседневная деятельность связана с восстановлением и поддержанием технической готовности действующих кораблей и судов. Это рутинная, тяжелая и сложная работа, отнимающая много сил и нервов. О ней мало говорят и еще меньше пишут, но именно она является самой важной для нас.

— И конечно, новейшая история Кронштадтского завода связана с ремонтом легендарного крейсера "Аврора"?

— Восстановление "Авроры", без преувеличения, было по-настоящему незабываемым событием для заводчан, да и для всех россиян. Запомнилась и сама церемония передачи, которая проходила под проливным дождем и при мощном ветре. Зато при такой штормовой погоде вода приподнялась на 20 см, что помогло кораблю благополучно покинуть заводскую гавань и совершить переход к месту своей стоянки в Петербурге.

У нас сложились хорошие отношения с командованием и личным составом крейсера. Стараемся оперативно реагировать на все пожелания и предложения команды. Как известно, срок службы крейсера в результате ремонта продлен на десять лет, но мы уверены, что крейсер будет стоять еще 20–30 лет и за это время необходимости в проведении доковых работ не возникнет.

О заводе Кронштадтский морской завод — крупнейшее судоремонтное предприятие Северо-Западного региона России. Основан в 1858 году. Название завода неоднократно менялось: в 1858–1922 годах — Пароходный завод, с 1922 по 1929 год — Кронштадтский судоремонтный завод. Нынешнее название предприятие носит с 1929 года. С 2016 года входит в Объединенную судостроительную корпорацию. За 165 лет завод, задумывавшийся для "исправления парового флота", восстановил готовность более 10 тыс. кораблей и судов различного назначения. Так, в доках завода достраивались и ремонтировались корабли, ставшие героическими вехами в истории российского флота. Среди них — первые отечественные броненосцы, первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры ("Аврора", "Дмитрий Донской", "Рюрик" и другие). Из доков завода на боевые позиции уходили крейсер "Варяг", эскадренные броненосцы "Петропавловск", "Севастополь", "Наварин", "Пересвет", "Сысой Великий", линейные корабли "Севастополь", "Петропавловск", "Октябрьская революция", "Гангут" и "Полтава", эскадренные миноносцы типа "Новик", подводные лодки типа "Барс". В 1930-х годах завод подготовил ледокол "Красин" к походу для спасения экспедиции с утонувшего парохода "Челюскин"; в рекордные сроки также был подготовлен легендарный ледокол "Ермак" для снятия с дрейфующей в Гренландском море льдины экспедиции И.Д. Папанина (1938 год). В советские годы на заводе производились достроечные работы на атомоходах — от ледокола "Ленин" до новейшего тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Предприятие располагает четырьмя сухими доками, что позволяет проводить доковый ремонт кораблей и судов длиной до 230 м и водоизмещением до 40 тыс. т.

— Позволяет ли выполнять сложные современные работы производственная база старейшего отечественного предприятия? Не пришла ли пора все обновить?

— Каждый год мы формируем планы по ремонту основных фондов и инвестиционные планы по техническому перевооружению завода. Все это проводим за счет средств, которые зарабатываем сами. За последние шесть лет направили на работы по ремонту основного фонда и техническому перевооружению порядка 2 млрд рублей. Сделано все, что необходимо для нормального содержания объектов, но мы продолжаем двигаться дальше.

Например, впервые участвуем в программе, которая софинансируется государственным бюджетом. Завод обладает четырьмя доками, каждый из которых нуждается в ремонте на сумму от 500 млн до 700 млн рублей, что в совокупности составляет более 2 млрд. Каждому более 100 лет. Планируем возвести новую защиту от грунтовых вод, с тем чтобы они жили еще не менее 100 лет. Сегодня мы проводим обследование доков, ведем проектно-изыскательские работы, на которые в этом году планируется потратить порядка 70 млн рублей.

У нас есть еще ряд других проектов и проработок, в том числе накрытие эллингами доков имени Митрофанова и Памяти трех эсминцев, что позволит производить там работы при осадках и минусовых температурах.

Существует также проект по расширению нашего самого большого дока имени Велещинского для крупнотоннажного строительства. Это стало особенно актуально с учетом повышенного спроса на зерновозы и танкеры. Пока это всего лишь проекты, которые не имеют соответствующего финансирования и конкретных сроков строительства, но все проработки уже сделаны. Не исключаю, что в недалеком будущем они будут реализованы.

— В этом году МВМС впервые проходит по соседству с вашим заводом. Как участвуете в салоне?

— Как отказаться от участия в мероприятии, сердцем и главной точкой притяжения которого является объект работы Кронштадтского морского завода — атомоход К-3 "Ленинский комсомол"! Ведь все участники выставок привезли сюда свои макеты, и только мы установили здесь свой самый главный объект, причем в натуральную величину и навсегда.

Наш питомец полностью готов к внешнему осмотру посетителями салона. После проведения салона работа по музеефикации лодки будет продолжена. Кроме того, в рамках Морского салона у нас намечены рабочие встречи с партнерами.