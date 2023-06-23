Войти
РИА Новости

"На все — меньше месяца". В НАТО раскрыли неудобную для Киева правду

205
0
0
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Андрей Коц. В Североатлантическом альянсе официально подтвердили слабость своей промышленности. Генсек Йенс Столтенберг признал, что склады боеприпасов и оружия членов военного блока опустошены из-за поставок Киеву. О том, какие еще проблемы обнажила поддержка Украины, — в материале РИА Новости.

На несколько суток

В Брюсселе явно не ожидали, что этот вооруженный конфликт будет столь интенсивным. Боевые действия приобрели позиционный характер. Как и в Первую мировую, решающим фактором стал вес артиллерийского залпа. Поэтому ВСУ щедро одаривали боеприпасами — и те обстреливали города Донбасса.

Немецкий Der Spiegel на днях опубликовал откровения министра обороны Германии Бориса Писториуса. Он признался: в распоряжении бундесвера всего около 20 тысяч снарядов основного в НАТО калибра 155 миллиметров. Украинской армии этого хватило бы максимум на трое-четверо суток — и то не на самом горячем направлении. А армия ФРГ формально третья по силе в альянсе после США и Турции. И у других стран-доноров — за исключением США — ситуация вряд ли лучше.

Министр призвал власти профинансировать массовые закупки и накопить 230 тысяч боеприпасов. Это тоже не особо много — на месяц боев. А добиться таких запасов в Берлине рассчитывают лишь к 2031-му.

Немецкие солдаты

Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Оборонная промышленность Германии и других европейских стран оказалась не готова к восполнению главных "расходников" — артиллерийских снарядов.

Главный выгодоприобретатель

Значительные арсеналы только у США. Их "заначку" в Южной Корее и Израиле пока не трогали. Вашингтону сложившаяся ситуация на руку.

"В НАТО саммит за саммитом европейские лидеры получают четкое публичное послание из Вашингтона: увеличивайте расходы на оборону, — пишет издание Politico. — В частном порядке им уточняют: убедитесь, что вы покупаете американское оружие".

Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США

Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

Поэтому американцы активно переманивают к себе европейские производственные мощности и наращивают выпуск боеприпасов. Собираются выйти на 20 тысяч снарядов в месяц к осени, к 2025-му — до 40 тысяч. Тоже немного для украинского конфликта. Но достаточно, чтобы союзники по военному блоку, напуганные "агрессивной Россией", оторвали с руками.

Этот же финт, по всей видимости, хотят провернуть и с другими видами вооружений. Например, странам ЕС советуют заменить переданные Киеву "Леопарды" (больше 150) "Абрамсами".

Европа в целом не возражает. Так, еще осенью 2022-го канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул инициативу "Европейский небесный щит": сформировать единую систему противовоздушной обороны. И предложил всем союзникам закупить американские ЗРК Patriot.

Избавиться от старья

В НАТО столкнулись и с другими проблемами. На западные вооружения для Киева потратили 800 миллионов долларов. Как утверждают два источника газеты The New York Times, часть заказов не выполнили, вернув средства. В итоге к весне подвисли контракты на сотни миллионов.

Кроме того, зачастую поставки оказывались некачественными. Боевая техника требовала серьезного ремонта или годилась только на запчасти. Как указывают эксперты, около 30 процентов вооружений ВСУ находится на рембазах.

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777

Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

При этом в Киеве стараются не критиковать западных партнеров. Например, американской компании Ultra Defense Corporation заплатили 19,8 миллиона долларов за ремонт гаубиц. Их вернули в "непригодном для боевых миссий" состоянии.

В странах НАТО уже не скрывают, что надеялись с помощью Киева избавиться от откровенного старья и неликвида — того, что залежалось на складах и что дорого утилизировать. Однако в Брюсселе явно не рассчитывали на такие масштабы конфликта. Чем дальше, тем больше страдает обороноспособность ЕС и усиливается военная зависимость от США. И неслучайно именно в Вашингтоне настаивают на продолжении боевых действий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Компании
M777
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
12.01.2023
В США спрогнозировали будущее украинского конфликта и дали совет Западу
17.11.2022
Конфликт на Украине превратился в манну небесную для американского ВПК
26.05.2022
Европа преувеличивает истощение военных запасов из-за Украины
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 00:31
  • 51523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.06 23:14
  • 1
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 22.06 21:11
  • 2552
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.06 17:33
  • 5
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 16:32
  • 1
ЦКБ МТ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего
  • 22.06 16:20
  • 1
Путин показал «предательское» Стамбульское соглашение. Что это означает
  • 22.06 13:55
  • 27
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 22.06 10:57
  • 0
Геополитические вызовы: Беларусь и Россия сталкиваются с неотложной необходимостью ответных мер
  • 22.06 10:44
  • 1
Крымские власти рассказали, что контрнаступление ВСУ развеяло многие мифы
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом