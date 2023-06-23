Ну и ныряльщик! "Северный поток - 2" взорвали направленно, на глубине 80 м

В истории с расследованием взрывов двух российских газопроводов заметен прогресс, пишет Libération. Правительства Швеции и Дании больше не мешают публиковать съемки мест взрыва. Новой информации много. Но только 2-3 исследователя делают отважный вывод, с которым познакомит вас эта статья.

Подводный беспилотник заснял 13 июня поврежденный в сентябре 2022 года газопровод, проложенный в Балтийском море. Пока не найден ни один виновный, газета "Libération" публикует эти беспрецедентные видео совместно с датскими и немецкими СМИ.

Край трубы выглядит как окаменевшая акула с открытой пастью. Можно подумать, что бетонно-стальная акула глотает пыль из отложений, попавших в белый луч прожектора, которым оснащен дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV), на глубине более 70 метров. "Вот и трубопровод", — с облегчением вздохнул несколькими минутами ранее оператор подводного дрона Тронд Ларсен, увидев его на экране своего планшета. В водах Балтийского моря видимость очень ограничена: "Можно пройти в метре от объекта и не увидеть его", — объяснял позже хороший знаток этой зоны.

Подводный беспилотник управляется дистанционно норвежским специалистом с палубы Seatwin, катера под шведским флагом, который бросил якорь примерно в двадцати километрах к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Судно находится прямо над "пострадавшим" участком газопровода "Северный поток — 2". Или, вернее, над тем, что от него осталось: именно там в 2:03 26 сентября 2022 года трубопровод, который должен был доставлять газ в Германию, оказался взорван. Спустя несколько часов последовали другие утечки, обнаруженные на этот раз к северо-востоку от Борнхольма и быстро квалифицированные властями стран региона как "взрывы", вызванные "диверсией". Всего было обнаружено четыре отверстия на газопроводе в месте морских экономических зон Швеции и Дании.

Геополитические конфликты

Работа над проектом "Северный поток — 2", призванным удвоить пропускную способность "Северного потока – 1" из России в Европу, началась в 2018 году, а в конце 2019 года была прервана из-за санкций США. Подводный газопровод протяженностью 1230 километров и стоимостью 11 миллиардов долларов был быть построен в конце 2021 года. Но еще до февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц приостановил процесс сертификации проекта, а в начале марта, в результате санкций, введенных Германией, ЕС и США в ответ на спецоперацию России на Украине, компания-оператор газопровода "Северный поток — 2" объявляет о банкротстве. В последующие месяцы Москва постепенно перекрывала другие газовые краны, повышая цены на энергоносители и вызывая тревогу европейцев по мере приближения зимы. На момент взрыва "Северный поток – 1" официально содержал только "технический" газ из-за ремонта с августа месяца. Ну, а "Северный поток – 2" так и не был введен в эксплуатацию. Но трубы продолжали заполняться газом, что являлось обязательным условием сохранения трубопроводов в рабочем состоянии для будущей эксплуатации.

Спустя девять месяцев бесплодных официальных расследований датской, немецкой и шведской полиции, диверсия на газопроводе "Северный поток", ставящий в энергетическую зависимость европейцев от России, остается загадкой. Оказавшись на стыке геополитических конфликтов, проблем энергетической безопасности и российской спецоперации на Украине, подрыв газопровода стал "загадкой века". Она продолжает привлекать внимание журналистов, экспертов и исследователей, профессионалов и любителей. Сначала указывали пальцем на русских, потом на американцев. Теперь вот "грешат" на украинцев или даже на некие "негосударственные субъекты".

Ни одного официального снимка

"В течение нескольких месяцев этот взрыв на "Северном потоке — 2" просто ставил меня в тупик, — говорит Оливер Александер, независимый датский журналист. Он не только произошел в 80 километрах от других взрывов, но и произошел на семнадцать часов раньше. Это всегда было загадкой". Его особенно интригует другая вещь: участок "Северного потока — 2", где произошел взрыв, относится к очень небольшому отрезку трубы, который был проложен российским кораблем "Академик Черский". Остальные трубы были установлены швейцарской компанией Allseas, которая вышла из проекта в 2019 году, опасаясь санкций США. "Очень подозрительное совпадение", — говорит датчанин.

Его взгляд устремлен за линию горизонта. Он наблюдает за немецким военным кораблем, который находится неподалеку "с полуночи" в рамках учений НАТО. В отличие от других взрывов севернее, загадочность этого места усиливается отсутствием публично доступного изображения подорванной трубы. Не считая короткого, несколько размытого видео, снятого телевидением Борнхольма, у которого к моменту обнаружения утечки газопровода уже не хватило зарядки для продолжения съемки.

На этот раз дрон Тронда Ларсена, соединенный с катером тонким кабелем, отлично запечатлевает взорванный трубопровод. Нижняя часть хорошо просматривается, видны первоначальные контуры сварного шва между двумя секциями. В верхней части металл зубчатый, порванный, закрученный внутрь трубы. Одна из секций, та, что севернее, лежит на дне. Другая поднялась на несколько метров, обнажив траншею на морском дне. Но в целом зона поражения небольшая.

Тронд Ларсен не сводит глаз с монитора: "Это место сильно отличается от предыдущего. На северном участке повреждения труб были намного значительнее, да и площадь поражения была больше. Здесь мы видим ограниченную зону". На снимках, сделанных им в середине октября и опубликованных в шведской газете Expressen, видна зияющая дыра в одной из труб газопровода и отсутствие труб на протяжении нескольких десятков метров. Мощность взрывов была эквивалентна "сотням килограммов" в тротиловом эквиваленте, исходя из магнитуды взрывов (соответственно 2,3 и 2,1 балла по шкале Рихтера), согласно официальному докладу Швеции и Дании, направленному в ООН в конце сентября.

Направленный заряд

По мнению нескольких экспертов, опрошенных в Дании, Франции и Германии, которым были представлены видеоролики, снятые 13 июня подводными роботами, южная утечка "Северного потока — 2", скорее всего, является результатом взрыва высокоточного заряда. Такой заряд кумулятивного действия используется, в частности, в индустрии сноса зданий. "Похоже, что удар был локализован снаружи", — говорит Ларс Нор-Нильсен, эксперт по металлическим материалам из Force Technology, датской компании по обеспечению безопасности инфраструктуры. Эта компания в ходе испытаний уже взрывала газопровод под давлением с помощью направленного заряда. Вот вывод экспертов: диверсанты, взорвавшие трубы, "знали, что для достижения своих целей им потребуется лишь небольшое количество взрывчатого вещества".

Специалист по применению подводных взрывчатых веществ, французский эксперт, пожелавший остаться неназванным, придерживается того же мнения: "То, как очертание трубы иногда закручивается внутрь, указывает на размещение взрывчатки непосредственно на трубе, снаружи. Эти небольшие заряды обладают направленным точным действием, что позволяет использовать небольшое количество взрывчатых веществ". Заряд должен был быть установлен на уровне сварного шва между двумя трубами; дополнительная взрывная сила возникала под действием давления, содержащегося в трубопроводе. Что же касается северной секции, той, что поднялась, то, вероятно, она оторвалась от дна под действием вырвавшегося газа".

"Немного похоже на Джеймса Бонда"

Нильс Камп, офицер датской армии в отставке, специализирующийся на взрывчатых веществах, считает, что заряд, вызвавший утечку в трубопроводе "Северный поток — 2", был эквивалентен "менее, чем пяти килограммам взрывчатки". "Нужно иметь богатый опыт и багаж знаний, чтобы получить такой результат", считает военный специалист. Нильс Камп может ошибаться на счет заказчиков, но он уверен, что такая операция "была выполнена государственным субъектом, учитывая высокий уровень профессионализма".

Что касается метода, то возможны разные сценарии. "Направленный заряд, конечно, не большой, но его надо закрепить на поверхности, — напоминает уже упомянутый французский эксперт. – Речь идет о сложном в техническом отношении погружении для одиночки на глубину 80 метров при очень плохой видимости… Предположения относительно небольшой группы украинских дайверов, высказываемые в последнее время, мне кажутся несостоятельными. Это немного похоже на сериалы про Джеймса Бонда!"

Впрочем, все меняется, если злоумышленники пользовались беспилотниками. Зарядное устройство также могло быть доставлено беспилотником типа ROV. "Если вы можете относительно быстро найти трубу с помощью гидролокатора, зарядное устройство с магнитом можно разместить на сварных швах трубы за очень короткое время", — утверждает Тронд Ларсен.

Вернувшись на берег, Оливер Александер отнесся к этим предположениям коллеги Ларсена скептически: "Может быть, диверсанты использовали разные методы на двух участках? Если да, то почему?" - спрашивает датский журналист. Возможно, работали две разные команды? А вдруг заказчик диверсии — сверхдержава, которая хочет свалить все на "негосударственных акторов"? Или наоборот: вдруг работали "негосударственные" разрушители, которые пытаются заставить людей поверить в участие во всем этом именно мощных "геополитических" сил?

"В любом случае этот набор трудностей усложняет расследование, что, возможно, и было целью", — иронизирует молодой человек, который надеется, что публикация этих изображений заставит датских, немецких или шведских прокуроров внести новые уточнения. "В случае с "Северным потоком — 2" у меня сложилось впечатление, что ближе мы к разгадке, тем дальше мы от нее, — заключает Оливер Александер за столом в крошечном датском порту Нексе. – На каждый полученный ответ, у нас возникают два новых вопроса".

Изабель Анн (Isabelle Hanne)