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Техкульт

Представлен «Сарган» — российский надводный беспилотник

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Модель «Саргана». Фото: ТАСС

В рамках форума ПМЭФ-2023, прошедшего в Санкт-Петербурге, был анонсирован надводный беспилотный аппарат, получивший название «Сарган». Вернее, на мероприятии лишь продемонстрировали его модель, а также в общих чертах рассказали о возможностях новинки.

Как рассказали специалисты Севастопольского госуниверситета и НОЦ «Мореагробиотех», которые и работают над «Сарганом», данный беспилотник предназначен для конвоирования судов, охраны прибрежных вод и побережья, ведения разведки и противодиверсионной работы, поддержки проводимых в море и на берегу операций, а также решения поисковых и спасательных задач. Показанная на ПМЭФ модель в ближайшее время пройдет серию тестов, необходимых для определения ходкости, остойчивости, управляемости перспективной платформы, а также отработки положения аппарата в различных условиях и вариантов размещения полезного груза. К сожалению, никаких технических подробностей по будущему «Саргану» озвучено не было, как и неясно, за какой период времени разработка будет доведена до ума и когда начнется ее производство.

Макс Антонов

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