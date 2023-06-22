"Контрнаступление Украины без господства в воздухе - чистая авантюра"

Военный эксперт Ходаренок: из-за ожидания истребителей контрнаступление Киева отложится до зимы

Передача многофункциональных истребителей F-16 Украине от западных стран займет по меньшей мере месяцы, заявили в Госдепартаменте США. При этом провести полномасштабный контрудар Киев смог бы только при условии господства в воздухе. Получит ли Украина новый шанс на наступление осенью или зимой - в тексте военного эксперта "Газеты.Ru" полковника Михаила Ходаренка.

Хотя США пока не объявляли о каких-либо передачах истребителей F-16 Украине, они поддерживают намерение других союзников по НАТО предоставить эти самолеты Киеву. Об этом сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэн Браун. Его слова приводит Defense News.

В мае появились сообщения о том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи части своего парка истребителей F-16 Украине и хотят начать подготовку пилотов как можно скорее.

Но передача таких самолетов Украине должна быть «целостным» подходом, включающим обучение как пилотов, так и обслуживающего персонала, заявил Стэн Браун на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 станет получение лицензии на подготовку этих летчиков еще до того, как будет выдана лицензия на передачу самолета, напоминают специалисты США.

«Затем необходимо идентифицировать сами самолеты - будут ли они предоставлены с помощью третьей стороны или любого другого механизма - прежде чем разрабатывать план использования самолета украинскими военными», - отметил Стэн Браун.

По его словам, Госдепартамент США уже работает над оформлением документов для запросов третьих сторон, чтобы можно было начать обучение пилотов. Но Стэн Браун отказался назвать конкретные сроки завершения подобных мероприятий.

Спецоперация побудила Госдепартамент США существенно пересмотреть процессы продажи вооружения и военной техники за рубеж, чтобы обеспечить как можно более «быстрое и эффективное получение Украиной необходимой военной помощи», так и оптимизировать процессы продаж для других союзников США, сообщает Defense News.

В прошлом месяце Госдепартамент США опубликовал документ о фактической «переустановке» программы Министерства обороны США по продаже оружия за рубеж (FMS, Foreign Military Sales). В нем подробно описан план из 10 пунктов по оптимизации процессов и повышению эффективности предоставления военных возможностей союзникам США.

На сегодняшний день правительство США предоставило Украине военную помощь на сумму около $40 млрд и «использовало практически все инструменты из наших механизмов сотрудничества в области безопасности, чтобы добиться поставленных целей», сказал Стэн Браун на международном авиасалоне в Ле-Бурже.

Эта помощь в течение последнего времени поступала Киеву во многих формах: были и прямые передачи ВВТ из наличия Вооруженных сил США, и переводы третьим лицам, и прямые коммерческие продажи, и реэкспорт, и иностранные военные продажи, и грантовая помощь, Киеву отдавали излишки продукции военного назначения. Наконец, осуществлялись лицензированные прямые коммерческие продажи, отметил Стэн Браун.

«Суть в том, что масштаб того, что мы делаем в отношении поставок ВВТ Украине, является историческим», - сказал первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам.

«То, на что у нас раньше уходили месяцы и недели, чтобы пройти процесс утверждения на межведомственном уровне, сейчас происходит за считанные часы», - добавил Стэн Браун.

По его словам, начатая Россией спецоперация также побудила Госдепартамент уделить приоритетное внимание более быстрому переходу стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в НАТО, от военной техники советского производства к западным образцам оружия.

За последние полтора года многие европейские страны передали Украине свои устаревающие образцы советского вооружения. Чехия, Греция и Словения отправили Киеву танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1 и множество бронетранспортеров, при этом государства-участники НАТО обязались заменить это ВВТ более современными, совместимыми со стандартами НАТО образцами.

Цель Госдепартамента США сейчас состоит в том, чтобы помочь стимулировать такие страны продолжать предоставлять Украине оборудование, которое будет полезно для защиты Киева от России, а также помочь этим странам отказаться от систем советской эпохи в будущем, отмечают американские специалисты.

«Сначала мы хотим убедиться, что эти государства могут в полном объеме передать советское вооружение Украине, а затем мы заменим эту технику оружием западного производства аналогичного назначения", - добавил Стэн Браун.

Переход вооруженных сил Украины в контрнаступление без завоевания господства в воздухе является по сути, чистой авантюрой. И вряд ли в сложившейся в обстановке эта операция закончится какими-либо убедительными военно-политическими результатами.

Более того, прорыв хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны противника (то есть российской армии) требует совершенно иных по боевому и численному составу ракетных войск и артиллерии, бронетанковых сил, инженерных войск.

Поскольку передача вооруженным силам Украине многофункциональных истребителей F-16 займет по меньшей мере месяцы, то какой-либо потенциал для второго «контрнаступа» может появиться в лучшем случае к осени, а то и к зиме.

И особо критичным является как число поставленных истребителей, так и созданных к этому сроку запасов авиационных средств поражения. Совершенно очевидно, что поставка 24, 48 или 72 истребителей F-16 Киеву со стороны государств-участников Североатлантического альянса кардинальных изменений в характер вооруженной борьбы в ходе специальной военной операции не внесет. А передача ВСУ 150-200 боевых машин выглядит на данном этапе достаточно фантастичной. Поэтому и перспективы второго «контрнаступа» без превосходства в воздухе выглядят опять-таки достаточно туманными.

Михаил Ходаренок